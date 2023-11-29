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В России нет аналогов ушедшей Channel, считает владелец Bosco di Ciliegi - РИА Новости, 29.11.2023
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03:34 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/channel-1912520551.html
В России нет аналогов ушедшей Channel, считает владелец Bosco di Ciliegi
В России нет аналогов ушедшей Channel, считает владелец Bosco di Ciliegi - РИА Новости, 29.11.2023
В России нет аналогов ушедшей Channel, считает владелец Bosco di Ciliegi
В России нет отечественных брендов и дизайнеров, которые могут уже сейчас заменить ушедшую Channel, заявил владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на BRICS+ РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:34
2023-11-29T03:34
экономика
россия
москва
европа
михаил куснирович
bosco di ciliegi
брикс
гум
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В России нет отечественных брендов и дизайнеров, которые могут уже сейчас заменить ушедшую Channel, заявил владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на BRICS+ Fashion Summit. "Еще год назад мы это говорили: "Вот Channel занимает такое замечательное место, платит аренду". Допустим, год прошел, я повзрослел и готов освободить место Channel для российского дизайнера. Кто готов взять на себя ответственность, чтобы прийти на первую линию ГУМа и вдолгую начать творить свое?" – поинтересовался Куснирович. Он отметил, что нужно не просто одноразово заполнить магазин на кратковременный срок, а достойно держаться на рынке, из сезона в сезон пополняя коллекцию, обучая продавцов и платя аренду за помещение. По словам Куснировича, сейчас многие путают успех с хайпом, тогда как успех - это жизненный цикл, а если кто-то "подсуетится" и на время кого-то заполнит – это не будет считаться успехом. "Нам (Bosco di Ciliegi - ред.) сейчас 33 года, а верхним рядам ГУМа – 133. Вот это такая же продолжительная история, поколенческая. Можно уже говорить об успехе", - объяснил он. Он рассказал, что после ухода "самого серьезного дорогого бренда" Louis Vuitton из России к нему пришло московское "Динамо" и попросило дать уже свободное помещение для создания дома футбольного клуба со всей продукцией, в том числе российской. "Успех", – подытожил историю Куснирович. По его словам, перейти на полное отечественное производство так же сложно, как и пересесть на российский автопром: "Если сегодня мы с технологии Mercedes быстро и достаточно легко перешли на пользование автопрома китайского производства, то это не потому, что мы не хотим ездить на отечественном, просто потому, что это сложно: выстроить всю цепочку локализации для автопрома очень непросто, но и для легкой промышленности это очень непросто". BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
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экономика, россия, москва, европа, михаил куснирович, bosco di ciliegi, брикс, гум, mercedes
Экономика, Россия, Москва, Европа, Михаил Куснирович, Bosco di Ciliegi, БРИКС, ГУМ, Mercedes
В России нет аналогов ушедшей Channel, считает владелец Bosco di Ciliegi

Владелец Bosco di Ciliegi Куснирович: в России нет достойных аналогов Channel

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска магазина Chanel
Вывеска магазина Chanel - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска магазина Chanel. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В России нет отечественных брендов и дизайнеров, которые могут уже сейчас заменить ушедшую Channel, заявил владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на BRICS+ Fashion Summit.
«
"Еще год назад мы это говорили: "Вот Channel занимает такое замечательное место, платит аренду". Допустим, год прошел, я повзрослел и готов освободить место Channel для российского дизайнера. Кто готов взять на себя ответственность, чтобы прийти на первую линию ГУМа и вдолгую начать творить свое?" – поинтересовался Куснирович.
Он отметил, что нужно не просто одноразово заполнить магазин на кратковременный срок, а достойно держаться на рынке, из сезона в сезон пополняя коллекцию, обучая продавцов и платя аренду за помещение.
По словам Куснировича, сейчас многие путают успех с хайпом, тогда как успех - это жизненный цикл, а если кто-то "подсуетится" и на время кого-то заполнит – это не будет считаться успехом.
"Нам (Bosco di Ciliegi - ред.) сейчас 33 года, а верхним рядам ГУМа – 133. Вот это такая же продолжительная история, поколенческая. Можно уже говорить об успехе", - объяснил он.
Он рассказал, что после ухода "самого серьезного дорогого бренда" Louis Vuitton из России к нему пришло московское "Динамо" и попросило дать уже свободное помещение для создания дома футбольного клуба со всей продукцией, в том числе российской. "Успех", – подытожил историю Куснирович.
По его словам, перейти на полное отечественное производство так же сложно, как и пересесть на российский автопром: "Если сегодня мы с технологии Mercedes быстро и достаточно легко перешли на пользование автопрома китайского производства, то это не потому, что мы не хотим ездить на отечественном, просто потому, что это сложно: выстроить всю цепочку локализации для автопрома очень непросто, но и для легкой промышленности это очень непросто".
BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
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