Рейтинг@Mail.ru
Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 29.11.2023 (обновлено: 14:28 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/byudzhet-1912646709.html
Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти
Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти - РИА Новости, 29.11.2023
Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти
Бюджет на цифровизацию федеральных и региональных органов власти в РФ на протяжении последних четырех лет ежегодно сокращается примерно на 20%, что представляет РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:26
2023-11-29T14:28
россия
максут шадаев
владимир путин
технологии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894250858_0:29:3078:1761_1920x0_80_0_0_1453f469a618272c4e7af07022c34698.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бюджет на цифровизацию федеральных и региональных органов власти в РФ на протяжении последних четырех лет ежегодно сокращается примерно на 20%, что представляет собой определенный вызов в условиях амбициозных задач в этой сфере, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на Tadviser Summit. "На самом деле мы недавно посчитали, как у нас изменился IT-бюджет федеральных органов власти и регионов, в целом увидели какую-то магическую тенденцию. То есть на самом деле совокупный IT-бюджет федеральных органов власти и регионов … он в целом за четыре года снижается", — сказал Шадаев. "В целом, мне кажется, процентов на 20 ежегодно финансирование и федеральных органов власти, и регионов уменьшено", - добавил он. Министр уточнил, что при этом есть масштабные и амбициозные планы по цифровизации органов власти. "Расходы бюджета уменьшаются, это конечно тоже … определенные вызовы", — отметил он. В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы "ГосТех". О работе над комплексной национальной платформой "ГосТех" рассказал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, через несколько лет она может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках объединения.
https://ria.ru/20231124/ii-1911506924.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894250858_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_45a580110baa7148ef592a29d55ce70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максут шадаев, владимир путин, технологии, экономика
Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Технологии, Экономика
Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти

Шадаев: IT-бюджет федеральных органов власти ежегодно сокращается на 20%

© iStock.com / nathaphatФинансовые операции
Финансовые операции - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / nathaphat
Финансовые операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бюджет на цифровизацию федеральных и региональных органов власти в РФ на протяжении последних четырех лет ежегодно сокращается примерно на 20%, что представляет собой определенный вызов в условиях амбициозных задач в этой сфере, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на Tadviser Summit.
«
"На самом деле мы недавно посчитали, как у нас изменился IT-бюджет федеральных органов власти и регионов, в целом увидели какую-то магическую тенденцию. То есть на самом деле совокупный IT-бюджет федеральных органов власти и регионов … он в целом за четыре года снижается", — сказал Шадаев. "В целом, мне кажется, процентов на 20 ежегодно финансирование и федеральных органов власти, и регионов уменьшено", - добавил он.
Министр уточнил, что при этом есть масштабные и амбициозные планы по цифровизации органов власти. "Расходы бюджета уменьшаются, это конечно тоже … определенные вызовы", — отметил он.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы "ГосТех". О работе над комплексной национальной платформой "ГосТех" рассказал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, через несколько лет она может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках объединения.
ИИ
В России появится международная платформа сервисов и услуг на базе ИИ
24 ноября, 10:17
 
РоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала