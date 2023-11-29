https://ria.ru/20231129/byudzhet-1912646709.html

Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти

Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти - РИА Новости, 29.11.2023

Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти

Бюджет на цифровизацию федеральных и региональных органов власти в РФ на протяжении последних четырех лет ежегодно сокращается примерно на 20%, что представляет РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:26

2023-11-29T14:26

2023-11-29T14:28

россия

максут шадаев

владимир путин

технологии

экономика

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бюджет на цифровизацию федеральных и региональных органов власти в РФ на протяжении последних четырех лет ежегодно сокращается примерно на 20%, что представляет собой определенный вызов в условиях амбициозных задач в этой сфере, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на Tadviser Summit. "На самом деле мы недавно посчитали, как у нас изменился IT-бюджет федеральных органов власти и регионов, в целом увидели какую-то магическую тенденцию. То есть на самом деле совокупный IT-бюджет федеральных органов власти и регионов … он в целом за четыре года снижается", — сказал Шадаев. "В целом, мне кажется, процентов на 20 ежегодно финансирование и федеральных органов власти, и регионов уменьшено", - добавил он. Министр уточнил, что при этом есть масштабные и амбициозные планы по цифровизации органов власти. "Расходы бюджета уменьшаются, это конечно тоже … определенные вызовы", — отметил он. В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы "ГосТех". О работе над комплексной национальной платформой "ГосТех" рассказал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, через несколько лет она может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках объединения.

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россия, максут шадаев, владимир путин, технологии, экономика