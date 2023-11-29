Минцифры рассказало о ежегодном сокращении IT-бюджета органов власти
Шадаев: IT-бюджет федеральных органов власти ежегодно сокращается на 20%
© iStock.com / nathaphatФинансовые операции
© iStock.com / nathaphat
Финансовые операции. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бюджет на цифровизацию федеральных и региональных органов власти в РФ на протяжении последних четырех лет ежегодно сокращается примерно на 20%, что представляет собой определенный вызов в условиях амбициозных задач в этой сфере, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на Tadviser Summit.
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"На самом деле мы недавно посчитали, как у нас изменился IT-бюджет федеральных органов власти и регионов, в целом увидели какую-то магическую тенденцию. То есть на самом деле совокупный IT-бюджет федеральных органов власти и регионов … он в целом за четыре года снижается", — сказал Шадаев. "В целом, мне кажется, процентов на 20 ежегодно финансирование и федеральных органов власти, и регионов уменьшено", - добавил он.
Министр уточнил, что при этом есть масштабные и амбициозные планы по цифровизации органов власти. "Расходы бюджета уменьшаются, это конечно тоже … определенные вызовы", — отметил он.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы "ГосТех". О работе над комплексной национальной платформой "ГосТех" рассказал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, через несколько лет она может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках объединения.