https://ria.ru/20231129/bodrum-1912540629.html

Экс-супруга заподозрили в убийстве женщины и ребенка в Бодруме, пишут СМИ

Экс-супруга заподозрили в убийстве женщины и ребенка в Бодруме, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2023

Экс-супруга заподозрили в убийстве женщины и ребенка в Бодруме, пишут СМИ

В убийстве россиянки и ее дочери на турецком курорте Бодрум подозревают ее бывшего мужа, передает телеканал Kent TV. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:11

2023-11-29T09:11

2023-11-29T10:48

в мире

бодрум

мугла (провинция)

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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. В убийстве россиянки и ее дочери на турецком курорте Бодрум подозревают ее бывшего мужа, передает телеканал Kent TV. По информации турецких СМИ, тела женщины и 15-летней девочки нашли на крутом склоне завернутыми в простыни и связанными веревкой. По информации Kent TV, это Ирина Двизова, проживавшая на курорте и работавшая агентом по недвижимости, и ее дочь, пропавшие несколько дней назад."Родственники, которые не смогли связаться с матерью и дочерью и подали заявление о пропаже, вчера отправились на место <…>, в район Коначик. Родственники, увидев кровь на диване, когда вошли в дом, заподозрили, что мать и дочь могли быть убиты, обратились в районное управление полиции Бодрума", — говорится в сообщении.Полицейские проанализировали записи камер наблюдения и отследили автомобиль, выезжавший из дома. В результате поисков в районе дороги Тавшанбурну в квартале Ичмелер нашли тела погибших. Они лежали примерно в трех метрах друг от друга.Тела отправили в судебно-медицинское учреждение провинции Мугла."С другой стороны, стало известно, что подозрения в двойном убийстве в отношении бывшего мужа женщины усилились. Предполагается, что после убийства бывший муж уехал за границу", — уточнил телеканал.Газета Asayiş, в свою очередь, отмечает, что одно тело было спрятано за камнем, а другое нашли на открытой местности. По мнению журналистов, это указывает на то, что произошедшее было не случайной смертью, а спланированным убийством.Мужем Двизовой был литовец Андрей Кушлевич, объявленный в России в розыск, следует из базы данных МВД. Женщина пыталась лишить его родительских прав, обнаружило РИА Новости, изучив базу судебных данных. Решение суда вступило в силу в июне, его подробности не разглашаются.Первым супругом Двизовой был депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, скончавшийся в 2011 году.В российском генконсульстве в Анталье заявили, что находятся в контакте с турецкими правоохранителями, и пообещали дать комментарий позже.

https://ria.ru/20231117/molchanov-1910061676.html

бодрум

мугла (провинция)

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в мире, бодрум, мугла (провинция)