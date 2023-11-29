https://ria.ru/20231129/bochkarev-1912567175.html

Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов

Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов - РИА Новости, 29.11.2023

Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов

С начала 2023 года в новой Москве сдали за счет внебюджетных средств пять образовательных комплексов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:49

2023-11-29T10:49

2023-11-29T10:49

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Недвижимость. С начала 2023 года в новой Москве сдали за счет внебюджетных средств пять образовательных комплексов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Строительству социальных объектов на территории жилых комплексов уделяется большое внимание. Инвесторы понимают свою ответственность за то, что если они возводят жилье, то обязаны обеспечивать граждан местами в детских садах и школах. Так, с начала 2023 года в новой Москве за счет внебюджетных источников финансирования в пяти разных ЖК достроены и введены в эксплуатацию образовательные комплексы в сумме на 4 285 мест", ‒ цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, два комплекса примерно на 1,4 тысячи мест сданы в поселении Десеневское, еще два (более чем на 2,3 тысячи мест) - в Сосенском, и еще один (на 500 мест) - в поселении Московский. В составы образовательных комплексов вошли пять школ примерно на 3,4 тысячи мест и пять детских садов на 840 мест, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231128/sportkhab-1912299460.html

москва

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы