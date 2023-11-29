https://ria.ru/20231129/bochkarev-1912567175.html
Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов
Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов - РИА Новости, 29.11.2023
Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов
С начала 2023 года в новой Москве сдали за счет внебюджетных средств пять образовательных комплексов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:49
2023-11-29T10:49
2023-11-29T10:49
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Недвижимость. С начала 2023 года в новой Москве сдали за счет внебюджетных средств пять образовательных комплексов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Строительству социальных объектов на территории жилых комплексов уделяется большое внимание. Инвесторы понимают свою ответственность за то, что если они возводят жилье, то обязаны обеспечивать граждан местами в детских садах и школах. Так, с начала 2023 года в новой Москве за счет внебюджетных источников финансирования в пяти разных ЖК достроены и введены в эксплуатацию образовательные комплексы в сумме на 4 285 мест", ‒ цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, два комплекса примерно на 1,4 тысячи мест сданы в поселении Десеневское, еще два (более чем на 2,3 тысячи мест) - в Сосенском, и еще один (на 500 мест) - в поселении Московский. В составы образовательных комплексов вошли пять школ примерно на 3,4 тысячи мест и пять детских садов на 840 мест, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231128/sportkhab-1912299460.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_38a3872e06a707db69857df0f9b21751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 29 ноя - РИА Недвижимость. С начала 2023 года в новой Москве сдали за счет внебюджетных средств пять образовательных комплексов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Строительству социальных объектов на территории жилых комплексов уделяется большое внимание. Инвесторы понимают свою ответственность за то, что если они возводят жилье, то обязаны обеспечивать граждан местами в детских садах и школах. Так, с начала 2023 года в новой Москве за счет внебюджетных источников финансирования в пяти разных ЖК достроены и введены в эксплуатацию образовательные комплексы в сумме на 4 285 мест", ‒ цитирует Бочкарева
пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев: первый в новой Москве спортхаб откроют в 2024 году
По словам заммэра, два комплекса примерно на 1,4 тысячи мест сданы в поселении Десеневское, еще два (более чем на 2,3 тысячи мест) - в Сосенском, и еще один (на 500 мест) - в поселении Московский.
В составы образовательных комплексов вошли пять школ примерно на 3,4 тысячи мест и пять детских садов на 840 мест, добавляется в сообщении.