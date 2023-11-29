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Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов - РИА Новости, 29.11.2023
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10:49 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/bochkarev-1912567175.html
Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов
Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов - РИА Новости, 29.11.2023
Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов
С начала 2023 года в новой Москве сдали за счет внебюджетных средств пять образовательных комплексов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:49
2023-11-29T10:49
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Недвижимость. С начала 2023 года в новой Москве сдали за счет внебюджетных средств пять образовательных комплексов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Строительству социальных объектов на территории жилых комплексов уделяется большое внимание. Инвесторы понимают свою ответственность за то, что если они возводят жилье, то обязаны обеспечивать граждан местами в детских садах и школах. Так, с начала 2023 года в новой Москве за счет внебюджетных источников финансирования в пяти разных ЖК достроены и введены в эксплуатацию образовательные комплексы в сумме на 4 285 мест", ‒ цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, два комплекса примерно на 1,4 тысячи мест сданы в поселении Десеневское, еще два (более чем на 2,3 тысячи мест) - в Сосенском, и еще один (на 500 мест) - в поселении Московский. В составы образовательных комплексов вошли пять школ примерно на 3,4 тысячи мест и пять детских садов на 840 мест, добавляется в сообщении.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Недвижимость. С начала 2023 года в новой Москве сдали за счет внебюджетных средств пять образовательных комплексов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Строительству социальных объектов на территории жилых комплексов уделяется большое внимание. Инвесторы понимают свою ответственность за то, что если они возводят жилье, то обязаны обеспечивать граждан местами в детских садах и школах. Так, с начала 2023 года в новой Москве за счет внебюджетных источников финансирования в пяти разных ЖК достроены и введены в эксплуатацию образовательные комплексы в сумме на 4 285 мест", ‒ цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам заммэра, два комплекса примерно на 1,4 тысячи мест сданы в поселении Десеневское, еще два (более чем на 2,3 тысячи мест) - в Сосенском, и еще один (на 500 мест) - в поселении Московский.
В составы образовательных комплексов вошли пять школ примерно на 3,4 тысячи мест и пять детских садов на 840 мест, добавляется в сообщении.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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