https://ria.ru/20231129/blokada-1912720383.html

Польские перевозчики готовятся к длительной блокаде КПП с Украиной

Польские перевозчики готовятся к длительной блокаде КПП с Украиной - РИА Новости, 29.11.2023

Польские перевозчики готовятся к длительной блокаде КПП с Украиной

Польские перевозчики готовятся к длительной блокаде пограничных переходов с Украиной в условиях холодов, для них расставлены теплые контейнеры для укрытия,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:14

2023-11-29T18:14

2023-11-29T18:17

украина

в мире

польша

тарас качка

матеуш моравецкий

евросоюз

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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Польские перевозчики готовятся к длительной блокаде пограничных переходов с Украиной в условиях холодов, для них расставлены теплые контейнеры для укрытия, сообщил в соцсети Х политик Томаш Бучек, поддерживающий протест коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". "В Медыке и Корчевой (погранпереходы на границе с Украиной – ред.) сегодня расставлены контейнеры, чтобы погодные условия нам не мешали! Мы готовимся к длительной блокаде, к результату, к победе!" - написал Бучек. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html

https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html

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украина, в мире, польша, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз