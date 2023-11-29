Польские перевозчики готовятся к длительной блокаде КПП с Украиной
Польские перевозчики готовятся к длительной блокаде погранпереходов с Украиной
© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Польские перевозчики готовятся к длительной блокаде пограничных переходов с Украиной в условиях холодов, для них расставлены теплые контейнеры для укрытия, сообщил в соцсети Х политик Томаш Бучек, поддерживающий протест коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
"В Медыке и Корчевой (погранпереходы на границе с Украиной – ред.) сегодня расставлены контейнеры, чтобы погодные условия нам не мешали! Мы готовимся к длительной блокаде, к результату, к победе!" - написал Бучек.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.