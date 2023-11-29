https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html

Голикова назвала регион с самой большой безработицей

Голикова назвала регион с самой большой безработицей - РИА Новости, 29.11.2023

Голикова назвала регион с самой большой безработицей

Уровень безработицы в Ингушетии составляет 27,1% - республика занимает первое место по этому показателю в России, сообщила вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:10

2023-11-29T13:10

2023-11-29T13:14

россия

республика ингушетия

татьяна голикова

международная организация труда

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уровень безработицы в Ингушетии составляет 27,1% - республика занимает первое место по этому показателю в России, сообщила вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы для выработки механизмов реагирования на ситуацию на рынке труда. "Как отметила Татьяна Голикова, уровень безработицы в Республике Ингушетия по методологии Международной организации труда составляет 27,1%, что в девять раз превышает среднероссийский показатель и является самым высоким в стране. При этом в регионе наблюдается положительная динамика — с начала года снижение безработицы составило 2,2 процентных пункта", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера. Согласно сообщению, причинами таких показателей являются самый низкий среди субъектов РФ уровень оплаты труда и теневая занятость, превышающая среднероссийскую. "В республике наблюдается существенное несоответствие контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования: при 8,3 тысячах выпускников девятых классов школ только 2,7 тысячи мест в колледжах и техникумах. Отсутствует целевой набор учащихся как по программам СПО, так и высшего образования", - пояснили в сообщении. Правительству республики поручили провести структурный анализ ситуации на рынке труда региона и разработать дорожную карту с конкретными мерами до 2030 года с целевыми показателями по снижению уровня напряженности на региональном рынке труда, уровня безработицы и теневой занятости. Кроме того, власти должны уточнить прогноз потребности экономики региона в трудовых ресурсах с точки зрения квалификации для использования в образовательных организациях и в системе подготовки и переподготовки кадров. "Разработать совместно с Минтрудом механизмы, стимулирующие внутреннюю миграцию для обеспечения занятости в регионе. Провести совместно с ФНС анализ причин высокой доли самозанятых, имеющих доход ниже минимального размера оплаты труда или не имеющих дохода", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230926/bezrabotitsa-1898817324.html

https://radiosputnik.ru/20231117/posobie-1910055406.html

https://ria.ru/20231119/bezrabotitsa-1910404962.html

россия

республика ингушетия

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россия, республика ингушетия, татьяна голикова, международная организация труда, федеральная налоговая служба (фнс россии)