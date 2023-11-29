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Голикова назвала регион с самой большой безработицей - РИА Новости, 29.11.2023
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13:10 29.11.2023 (обновлено: 13:14 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html
Голикова назвала регион с самой большой безработицей
Голикова назвала регион с самой большой безработицей - РИА Новости, 29.11.2023
Голикова назвала регион с самой большой безработицей
Уровень безработицы в Ингушетии составляет 27,1% - республика занимает первое место по этому показателю в России, сообщила вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:10
2023-11-29T13:14
россия
республика ингушетия
татьяна голикова
международная организация труда
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уровень безработицы в Ингушетии составляет 27,1% - республика занимает первое место по этому показателю в России, сообщила вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы для выработки механизмов реагирования на ситуацию на рынке труда. "Как отметила Татьяна Голикова, уровень безработицы в Республике Ингушетия по методологии Международной организации труда составляет 27,1%, что в девять раз превышает среднероссийский показатель и является самым высоким в стране. При этом в регионе наблюдается положительная динамика — с начала года снижение безработицы составило 2,2 процентных пункта", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера. Согласно сообщению, причинами таких показателей являются самый низкий среди субъектов РФ уровень оплаты труда и теневая занятость, превышающая среднероссийскую. "В республике наблюдается существенное несоответствие контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования: при 8,3 тысячах выпускников девятых классов школ только 2,7 тысячи мест в колледжах и техникумах. Отсутствует целевой набор учащихся как по программам СПО, так и высшего образования", - пояснили в сообщении. Правительству республики поручили провести структурный анализ ситуации на рынке труда региона и разработать дорожную карту с конкретными мерами до 2030 года с целевыми показателями по снижению уровня напряженности на региональном рынке труда, уровня безработицы и теневой занятости. Кроме того, власти должны уточнить прогноз потребности экономики региона в трудовых ресурсах с точки зрения квалификации для использования в образовательных организациях и в системе подготовки и переподготовки кадров. "Разработать совместно с Минтрудом механизмы, стимулирующие внутреннюю миграцию для обеспечения занятости в регионе. Провести совместно с ФНС анализ причин высокой доли самозанятых, имеющих доход ниже минимального размера оплаты труда или не имеющих дохода", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230926/bezrabotitsa-1898817324.html
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россия, республика ингушетия, татьяна голикова, международная организация труда, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Республика Ингушетия, Татьяна Голикова, Международная организация труда, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Голикова назвала регион с самой большой безработицей

Голикова: наибольшая безработица наблюдается в Ингушетии — 27,1%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уровень безработицы в Ингушетии составляет 27,1% - республика занимает первое место по этому показателю в России, сообщила вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы для выработки механизмов реагирования на ситуацию на рынке труда.
«
"Как отметила Татьяна Голикова, уровень безработицы в Республике Ингушетия по методологии Международной организации труда составляет 27,1%, что в девять раз превышает среднероссийский показатель и является самым высоким в стране. При этом в регионе наблюдается положительная динамика — с начала года снижение безработицы составило 2,2 процентных пункта", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера.
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Согласно сообщению, причинами таких показателей являются самый низкий среди субъектов РФ уровень оплаты труда и теневая занятость, превышающая среднероссийскую.
"В республике наблюдается существенное несоответствие контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования: при 8,3 тысячах выпускников девятых классов школ только 2,7 тысячи мест в колледжах и техникумах. Отсутствует целевой набор учащихся как по программам СПО, так и высшего образования", - пояснили в сообщении.
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"Разработать совместно с Минтрудом механизмы, стимулирующие внутреннюю миграцию для обеспечения занятости в регионе. Провести совместно с ФНС анализ причин высокой доли самозанятых, имеющих доход ниже минимального размера оплаты труда или не имеющих дохода", - добавляется в сообщении.
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РоссияРеспублика ИнгушетияТатьяна ГоликоваМеждународная организация трудаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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