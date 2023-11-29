https://ria.ru/20231129/bespilotniki-1912529135.html

Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска

Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска - РИА Новости, 29.11.2023

Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска

Украинские войска атаковали беспилотниками блокпосты в пригороде Лисичанска в Луганской Народной Республике, били по гражданским машинам, страдали мирные... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T06:50

2023-11-29T06:50

2023-11-29T10:48

специальная военная операция на украине

лисичанск

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вооруженные силы украины

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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками блокпосты в пригороде Лисичанска в Луганской Народной Республике, били по гражданским машинам, страдали мирные жители, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска. "До Лисичанска они, конечно, пока не долетают, ПВО наша работает очень хорошо, но на блокпостах прилетало, и страдали мирные люди. То есть прилетало даже в простые гражданские машины. Были такие случаи", - сказал Варакин. Такие действия ВСУ он объяснил злобой на Россию.

https://ria.ru/20231129/artilleriya-1912524518.html

лисичанск

россия

луганская народная республика

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лисичанск, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире