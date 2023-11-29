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Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 29.11.2023 (обновлено: 10:48 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/bespilotniki-1912529135.html
Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска
Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска - РИА Новости, 29.11.2023
Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска
Украинские войска атаковали беспилотниками блокпосты в пригороде Лисичанска в Луганской Народной Республике, били по гражданским машинам, страдали мирные... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:50
2023-11-29T10:48
специальная военная операция на украине
лисичанск
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
в мире
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками блокпосты в пригороде Лисичанска в Луганской Народной Республике, били по гражданским машинам, страдали мирные жители, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска. "До Лисичанска они, конечно, пока не долетают, ПВО наша работает очень хорошо, но на блокпостах прилетало, и страдали мирные люди. То есть прилетало даже в простые гражданские машины. Были такие случаи", - сказал Варакин. Такие действия ВСУ он объяснил злобой на Россию.
https://ria.ru/20231129/artilleriya-1912524518.html
лисичанск
россия
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лисичанск, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, В мире
Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска

Вице-премьер Татарстана Варакин: БПЛА ВСУ атаковали блокпосты под Лисичанском

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУстановка флага Российской Федерации на фасаде одного из домов Лисичанска
Установка флага Российской Федерации на фасаде одного из домов Лисичанска - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Установка флага Российской Федерации на фасаде одного из домов Лисичанска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками блокпосты в пригороде Лисичанска в Луганской Народной Республике, били по гражданским машинам, страдали мирные жители, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска.
"До Лисичанска они, конечно, пока не долетают, ПВО наша работает очень хорошо, но на блокпостах прилетало, и страдали мирные люди. То есть прилетало даже в простые гражданские машины. Были такие случаи", - сказал Варакин.
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Такие действия ВСУ он объяснил злобой на Россию.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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