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Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска
Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска - РИА Новости, 29.11.2023
Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска
Украинские войска атаковали беспилотниками блокпосты в пригороде Лисичанска в Луганской Народной Республике, били по гражданским машинам, страдали мирные... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:50
2023-11-29T06:50
2023-11-29T10:48
специальная военная операция на украине
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками блокпосты в пригороде Лисичанска в Луганской Народной Республике, били по гражданским машинам, страдали мирные жители, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска. "До Лисичанска они, конечно, пока не долетают, ПВО наша работает очень хорошо, но на блокпостах прилетало, и страдали мирные люди. То есть прилетало даже в простые гражданские машины. Были такие случаи", - сказал Варакин. Такие действия ВСУ он объяснил злобой на Россию.
https://ria.ru/20231129/artilleriya-1912524518.html
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лисичанск, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, В мире
Вице-премьер Татарстана сообщил об атаках БПЛА ВСУ на пригород Лисичанска
Вице-премьер Татарстана Варакин: БПЛА ВСУ атаковали блокпосты под Лисичанском