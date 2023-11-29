https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912533306.html
Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском
Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском - РИА Новости, 29.11.2023
Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны в городском округе Подольск Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:51
2023-11-29T07:51
2023-11-29T09:25
подольск
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны в городском округе Подольск Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на столицу, предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.Ранее в среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья."Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911914182.html
подольск
москва
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Подольск, Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском
Собянин: силы ПВО сбили украинский беспилотник в городском округе Подольск