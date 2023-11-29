https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912533306.html

Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском

Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском - РИА Новости, 29.11.2023

Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны в городском округе Подольск Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T07:51

2023-11-29T07:51

2023-11-29T09:25

подольск

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны в городском округе Подольск Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на столицу, предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.Ранее в среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья."Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911914182.html

подольск

москва

московская область (подмосковье)

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подольск, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), происшествия