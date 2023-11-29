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Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 29.11.2023 (обновлено: 09:25 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912533306.html
Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском
Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском - РИА Новости, 29.11.2023
Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны в городском округе Подольск Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:51
2023-11-29T09:25
подольск
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны в городском округе Подольск Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на столицу, предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.Ранее в среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья."Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911914182.html
подольск
москва
московская область (подмосковье)
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подольск, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), происшествия
Подольск, Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Собянин рассказал об уничтожении беспилотника под Подольском

Собянин: силы ПВО сбили украинский беспилотник в городском округе Подольск

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны в городском округе Подольск Московской области отразила атаку беспилотника, летевшего на столицу, предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Ранее в среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья.
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Над Тулой сбили четвертый беспилотник
26 ноября, 11:24
"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеПодольскМоскваСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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