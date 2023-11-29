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Над Подольском сбили беспилотник, направлявшийся к Москве - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:46 29.11.2023 (обновлено: 10:08 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912532975.html
Над Подольском сбили беспилотник, направлявшийся к Москве
Над Подольском сбили беспилотник, направлявшийся к Москве - РИА Новости, 29.11.2023
Над Подольском сбили беспилотник, направлявшийся к Москве
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:46
2023-11-29T10:08
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобороны.&quot;Двадцать девятого ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области&quot;, — заявили в военном ведомстве.Как уточнил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон летел на столицу. По его словам, при падении обломков, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже нет. Временно исполняющий обязанности главы Подольского городского округа Григорий Артамонов добавил, что беспилотник сбили в районе деревни Борисовка. Он призвал всех сохранять спокойствие и заверил, что держит ситуацию на контроле.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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московская область (подмосковье), россия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Россия
Над Подольском сбили беспилотник, направлявшийся к Москве

Минобороны: ПВО уничтожила под Подольском в Московской области БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Двадцать девятого ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области", — заявили в военном ведомстве.

Как уточнил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон летел на столицу. По его словам, при падении обломков, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже нет.
Временно исполняющий обязанности главы Подольского городского округа Григорий Артамонов добавил, что беспилотник сбили в районе деревни Борисовка. Он призвал всех сохранять спокойствие и заверил, что держит ситуацию на контроле.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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