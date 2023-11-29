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СМИ: рядом с авианосцем ВМС США в Персидском заливе пролетел иранский дрон
СМИ: рядом с авианосцем ВМС США в Персидском заливе пролетел иранский дрон - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: рядом с авианосцем ВМС США в Персидском заливе пролетел иранский дрон
Иранский дрон пролетел рядом с американским авианосцем в Персидском заливе, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T04:04
2023-11-29T04:04
2023-11-29T10:11
сша
персидский залив
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ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Иранский дрон пролетел рядом с американским авианосцем в Персидском заливе, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника."Иранский дрон летал вблизи авианосца "Эйзенхауэр" в Персидском заливе", — говорится в сообщении.Отмечается, что беспилотник пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, причем оператор БПЛА проигнорировал множественные предупреждения."Военные США считают поведение Ирана в инциденте непрофессиональным и небезопасным", — добавили на телеканале.Как заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в Минобороны пока оценивают инцидент и не готовы его комментировать.По информации Центрального командования США (CENTCOM), 27 ноября ударная группа ВМС во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в Персидский залив, где будет вести патрулирование "для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам". Кроме флагманского авианосца, в группу входят ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Американские корабли сопровождает французский фрегат "Лангедок".
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сша, персидский залив, иран, дуайт эйзенхауэр, в мире
США, Персидский залив, Иран, Дуайт Эйзенхауэр, В мире
СМИ: рядом с авианосцем ВМС США в Персидском заливе пролетел иранский дрон
Fox: США заметили БПЛА Ирана вблизи авианосца "Эйзенхауэр" в Персидском заливе