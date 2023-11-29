Рейтинг@Mail.ru
Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 29.11.2023 (обновлено: 23:47 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/berbok-1912778548.html
Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным
Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным - РИА Новости, 29.11.2023
Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным
Падение интереса к конфликту на Украине может привести к негативным последствиям, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:31
2023-11-29T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
германия
анналена бербок
владимир зеленский
алексей данилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2e008c9346e4bd223c606b8ccfc5082.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Падение интереса к конфликту на Украине может привести к негативным последствиям, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X."Внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально", — написала она.По мнению политика, западные страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать киевский режим на пути к "свободе".Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией.В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912734946.html
украина
киев
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a36a81aa31c02717055d1d1a3ff0022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, германия, анналена бербок, владимир зеленский, алексей данилов, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Германия, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Евросоюз, Россия
Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным

Бербок назвала падение интереса к Украине со стороны Запада фатальным

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Падение интереса к конфликту на Украине может привести к негативным последствиям, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X.
"Внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально", — написала она.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей Caesar - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 16:03
По мнению политика, западные страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать киевский режим на пути к "свободе".
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией.
В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
СМИ: Байдену следует перейти к радикальным мерам на Украине
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГерманияАнналена БербокВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала