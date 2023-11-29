https://ria.ru/20231129/berbok-1912778548.html

Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным

Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным - РИА Новости, 29.11.2023

Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным

Падение интереса к конфликту на Украине может привести к негативным последствиям, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:31

2023-11-29T23:31

2023-11-29T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

германия

анналена бербок

владимир зеленский

алексей данилов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2e008c9346e4bd223c606b8ccfc5082.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Падение интереса к конфликту на Украине может привести к негативным последствиям, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X."Внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально", — написала она.По мнению политика, западные страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать киевский режим на пути к "свободе".Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией.В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912734946.html

украина

киев

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, германия, анналена бербок, владимир зеленский, алексей данилов, евросоюз, россия