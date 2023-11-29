https://ria.ru/20231129/berbok-1912626536.html

Захарова иронично прокомментировала слова Бербок о "зимнем щите" для Киева

Захарова иронично прокомментировала слова Бербок о "зимнем щите" для Киева - РИА Новости, 29.11.2023

Захарова иронично прокомментировала слова Бербок о "зимнем щите" для Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала призыв главы МИД Германии Анналены Бербок создать "зимний щит" для защиты... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:18

2023-11-29T13:18

2023-11-29T13:18

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала призыв главы МИД Германии Анналены Бербок создать "зимний щит" для защиты энергообъектов Украины от России. Ранее Бербок призвала создать "зимний щит" противовоздушной обороны над Украиной, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру страны. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. "Редко меня можно поставить в тупик, но качество цитаты этому способствует. Мне просто интересно, если с точки зрения Анналены Бербок должен быть "зимний щит", должна ли с ее точки зрения быть какая-нибудь "летняя кольчуга" или "осенние латы"? "Весенний пояс верности"? Что следующее, что за набор? О чем говорит она?" - сказала на брифинге Захарова.Позже Захарова отметила, что "с одним "зимним щитом" холодно будет".Официальный представитель МИД РФ надеется, что Бербок "твердо стоит на своих позициях и не сможет развернуть ее на 360 градусов". В феврале Бербок заявила, что президент России Владимир Путин может "осчастливить весь мир", развернув курс своей политики на "360 градусов".

https://ria.ru/20231129/stoltenberg-1912600543.html

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