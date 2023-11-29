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В США сравнили падение главной рождественской елки с президентством Байдена - РИА Новости, 29.11.2023
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09:03 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/bayden-1912539654.html
В США сравнили падение главной рождественской елки с президентством Байдена
В США сравнили падение главной рождественской елки с президентством Байдена - РИА Новости, 29.11.2023
В США сравнили падение главной рождественской елки с президентством Байдена
Падение главной рождественской елки Вашингтона является прекрасным подведением итогов президентства Джо Байдена, с таким мнением выступил юридический комитет... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:03
2023-11-29T09:03
в мире
вашингтон (штат)
сша
западная виргиния
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Падение главной рождественской елки Вашингтона является прекрасным подведением итогов президентства Джо Байдена, с таким мнением выступил юридический комитет палаты представителей, возглавляемый одним из ближайших соратников бывшего президента США Дональда Трампа республиканцем Джимом Джорданом. Ранее сообщалось, что ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, торжественно зажигать огни на которой в четверг должен Байден. "Национальная рождественская елка падает, прекрасно подводя итоги президентства Джо Байдена", - говорится в сообщении комитета в социальной сети X. Ранее телеканал CBS сообщил, что национальная служба парков не уверена, что удастся сохранить дерево, состояние елки пока не смогли оценить. При этом отмечалось, что планы по торжественному зажжению огней на дереве напротив Белого дома 30 ноября при этом сохраняются. 12-метровую норвежскую ель привезли в Вашингтон из Западной Виргинии в начале месяца. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
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вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), сша, западная виргиния, джо байден, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Западная Виргиния, Джо Байден, Дональд Трамп
В США сравнили падение главной рождественской елки с президентством Байдена

Джордан: падение рождественской елки в Вашингтоне стало итогом срока Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Падение главной рождественской елки Вашингтона является прекрасным подведением итогов президентства Джо Байдена, с таким мнением выступил юридический комитет палаты представителей, возглавляемый одним из ближайших соратников бывшего президента США Дональда Трампа республиканцем Джимом Джорданом.
Ранее сообщалось, что ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, торжественно зажигать огни на которой в четверг должен Байден.
«
"Национальная рождественская елка падает, прекрасно подводя итоги президентства Джо Байдена", - говорится в сообщении комитета в социальной сети X.
Ранее телеканал CBS сообщил, что национальная служба парков не уверена, что удастся сохранить дерево, состояние елки пока не смогли оценить. При этом отмечалось, что планы по торжественному зажжению огней на дереве напротив Белого дома 30 ноября при этом сохраняются.
12-метровую норвежскую ель привезли в Вашингтон из Западной Виргинии в начале месяца.
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
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В миреВашингтон (штат)СШАЗападная ВиргинияДжо БайденДональд Трамп
 
 
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