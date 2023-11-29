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Азиаты передумали погибать ради США - РИА Новости, 29.11.2023
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08:00 29.11.2023 (обновлено: 08:01 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/aziaty-1912481820.html
Азиаты передумали погибать ради США
Азиаты передумали погибать ради США - РИА Новости, 29.11.2023
Азиаты передумали погибать ради США
То, что США сделали с Европой — подорвали ее экономику, швырнув на "украинский фронт", — не получается в Азии. Американские союзники поодиночке, но все до... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:00
2023-11-29T08:01
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То, что США сделали с Европой — подорвали ее экономику, швырнув на "украинский фронт", — не получается в Азии. Американские союзники поодиночке, но все до единого идут на переговоры с Китаем. Цель — поставить на паузу, подморозить скандалы, которые эти союзники с разной степенью добровольности учиняли Пекину несколько последних лет. Называйте это разрядкой напряженности или поисками новой формулы "нормальных" отношений в Азии — суть дела от этого не меняется.Другое дело, что суть эта пока с трудом вычисляется. То, что война на два фронта — против России и Китая — у Запада не заладилась, это ясно. Неясно, почему конкретно: то ли Украина всех разочаровала, то ли Ближний Восток подкрался незаметно, то ли в Азии своя, особенная ситуация, то ли все причины присутствуют одновременно.Как это выглядит на дипломатической практике: на минувших выходных в южнокорейском городе Пусане прошла первая после четырехлетнего перерыва встреча министров иностранных дел Китая, Японии и Южной Кореи. Решено расширить сотрудничество в торговле, науке и технологиях, развитии человеческих контактов и многом прочем. И соответственно, перезапустить механизм трехстороннего общения, который работал давно и регулярно.Есть хороший эпизод: речь в Пусане зашла о возобновлении также регулярных встреч на высшем уровне, причем министры из Токио и Сеула якобы хотели ее устроить вот хоть сейчас, до Нового года, а их пекинский коллега с улыбкой объяснял: нет, для такой встречи следует создать хорошие условия. То есть им придется постараться: Китай хорошо понимает, что выиграл геополитическую драку или один из ее раундов в Тихоокеанском регионе и может себе позволить диктовать американским сателлитам некоторые условия, те, которые удастся продвинуть. Диктовать будет долго и с удовольствием.История с Японией и Южной Кореей один в один повторяет то, что до того произошло с Австралией. Долгая и позорная антикитайская кампания там закончена, новый премьер-министр приехал в Пекин и перезапустил отношения. Прежние? Вовсе нет. Участие Австралии в некоем расплывчатом аналоге тихоокеанской НАТО никуда не делось. Как на месте остается участие тех же Токио и Сеула в обновленном и усиленном трехстороннем сотрудничестве с США (о чем шла речь в августе в Кэмп-Дэвиде). Сотрудничество это включает и размещение нового типа ракет средней дальности в Азии, и многое другое.То есть формула, которую продвигают в сторону Пекина сателлиты, выглядит так: мы против вас дружим с США и вооружаемся исключительно на всякий случай, но если случая не будет, то, пожалуйста, давайте общаться и торговать, как в хорошие времена.И еще бы им это все не продвигать, если нечто подобное стараются проделать и сами США: это они начали поиски формулы разрядки, провели встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена у себя в Сан-Франциско. И, видимо, уступили паническим призывам и дали благосклонное согласие всем прочим идти за собой в кильватере.А если бы не дали? Вот тут надо учесть разницу между Европой, с ее участием в украинской авантюре, и Азией. Смотрим на торговый баланс тех же Японии и Южной Кореи. Кто их главный партнер: Китай, а уже на втором месте идут США. С Австралией то же самое. Россия для Европы была предельно важна (газ и нефть), но первым ее торговым партнером она все-таки не была.То есть американская идея населить западную часть Тихого океана злобными подстрекателями Китая к драке работает куда сложнее, чем то же в Европе. Достаточно посмотреть на поведение относительно новых рекрутов на такую роль — Филиппины и Вьетнам — с их территориальными морскими спорами с великим соседом. Филиппины случай особый, там любят эффектные акции. Но вот Вьетнам, куда повадились американские президенты для "стратегического партнерства", тут ровно та же картина по части экономики. Главный торговый партнер — Китай (235 миллиардов долларов товарооборота в год), и в этой стране только что побывал пекинский министр торговли Ван Вэньтао, договаривавшийся о дальнейшем развитии связей, в том числе о скоростной железной дороге из Ханоя в Хошимин.Видимо, вся политика в этом регионе в ближайшие годы будет сводиться к упражнениям в великом азиатском искусстве сидения на двух стульях. Хотя бы потому, что все в регионе видят (с учетом или без учета опыта несчастной Европы): стопроцентно полагаться на США не следует.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://radiosputnik.ru/20230516/ssha-1872072196.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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аналитика, в мире, азия, сша, запад, китай, украина
Аналитика, В мире, Азия, США, Запад, Китай, Украина

Азиаты передумали погибать ради США

© AP Photo / Ahn Young-joonМинистр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и министр иностранных дел Японии Ёко Камикава во время трехсторонней встречи в Пусане
Министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и министр иностранных дел Японии Ёко Камикава во время трехсторонней встречи в Пусане - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и министр иностранных дел Японии Ёко Камикава во время трехсторонней встречи в Пусане
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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То, что США сделали с Европой — подорвали ее экономику, швырнув на "украинский фронт", — не получается в Азии. Американские союзники поодиночке, но все до единого идут на переговоры с Китаем. Цель — поставить на паузу, подморозить скандалы, которые эти союзники с разной степенью добровольности учиняли Пекину несколько последних лет. Называйте это разрядкой напряженности или поисками новой формулы "нормальных" отношений в Азии — суть дела от этого не меняется.
Другое дело, что суть эта пока с трудом вычисляется. То, что война на два фронта — против России и Китая — у Запада не заладилась, это ясно. Неясно, почему конкретно: то ли Украина всех разочаровала, то ли Ближний Восток подкрался незаметно, то ли в Азии своя, особенная ситуация, то ли все причины присутствуют одновременно.
Как это выглядит на дипломатической практике: на минувших выходных в южнокорейском городе Пусане прошла первая после четырехлетнего перерыва встреча министров иностранных дел Китая, Японии и Южной Кореи. Решено расширить сотрудничество в торговле, науке и технологиях, развитии человеческих контактов и многом прочем. И соответственно, перезапустить механизм трехстороннего общения, который работал давно и регулярно.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
23 ноября, 08:00
Есть хороший эпизод: речь в Пусане зашла о возобновлении также регулярных встреч на высшем уровне, причем министры из Токио и Сеула якобы хотели ее устроить вот хоть сейчас, до Нового года, а их пекинский коллега с улыбкой объяснял: нет, для такой встречи следует создать хорошие условия. То есть им придется постараться: Китай хорошо понимает, что выиграл геополитическую драку или один из ее раундов в Тихоокеанском регионе и может себе позволить диктовать американским сателлитам некоторые условия, те, которые удастся продвинуть. Диктовать будет долго и с удовольствием.
История с Японией и Южной Кореей один в один повторяет то, что до того произошло с Австралией. Долгая и позорная антикитайская кампания там закончена, новый премьер-министр приехал в Пекин и перезапустил отношения. Прежние? Вовсе нет. Участие Австралии в некоем расплывчатом аналоге тихоокеанской НАТО никуда не делось. Как на месте остается участие тех же Токио и Сеула в обновленном и усиленном трехстороннем сотрудничестве с США (о чем шла речь в августе в Кэмп-Дэвиде). Сотрудничество это включает и размещение нового типа ракет средней дальности в Азии, и многое другое.
То есть формула, которую продвигают в сторону Пекина сателлиты, выглядит так: мы против вас дружим с США и вооружаемся исключительно на всякий случай, но если случая не будет, то, пожалуйста, давайте общаться и торговать, как в хорошие времена.
И еще бы им это все не продвигать, если нечто подобное стараются проделать и сами США: это они начали поиски формулы разрядки, провели встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена у себя в Сан-Франциско. И, видимо, уступили паническим призывам и дали благосклонное согласие всем прочим идти за собой в кильватере.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Кнут и пряник. Эксперт о попытках США создать угрозу РФ в Центральной Азии
16 мая, 10:29
А если бы не дали? Вот тут надо учесть разницу между Европой, с ее участием в украинской авантюре, и Азией. Смотрим на торговый баланс тех же Японии и Южной Кореи. Кто их главный партнер: Китай, а уже на втором месте идут США. С Австралией то же самое. Россия для Европы была предельно важна (газ и нефть), но первым ее торговым партнером она все-таки не была.
То есть американская идея населить западную часть Тихого океана злобными подстрекателями Китая к драке работает куда сложнее, чем то же в Европе. Достаточно посмотреть на поведение относительно новых рекрутов на такую роль — Филиппины и Вьетнам — с их территориальными морскими спорами с великим соседом. Филиппины случай особый, там любят эффектные акции. Но вот Вьетнам, куда повадились американские президенты для "стратегического партнерства", тут ровно та же картина по части экономики. Главный торговый партнер — Китай (235 миллиардов долларов товарооборота в год), и в этой стране только что побывал пекинский министр торговли Ван Вэньтао, договаривавшийся о дальнейшем развитии связей, в том числе о скоростной железной дороге из Ханоя в Хошимин.
Видимо, вся политика в этом регионе в ближайшие годы будет сводиться к упражнениям в великом азиатском искусстве сидения на двух стульях. Хотя бы потому, что все в регионе видят (с учетом или без учета опыта несчастной Европы): стопроцентно полагаться на США не следует.
 
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