https://ria.ru/20231129/aziaty-1912481820.html

Азиаты передумали погибать ради США

Азиаты передумали погибать ради США - РИА Новости, 29.11.2023

Азиаты передумали погибать ради США

То, что США сделали с Европой — подорвали ее экономику, швырнув на "украинский фронт", — не получается в Азии. Американские союзники поодиночке, но все до... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:00

2023-11-29T08:00

2023-11-29T08:01

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То, что США сделали с Европой — подорвали ее экономику, швырнув на "украинский фронт", — не получается в Азии. Американские союзники поодиночке, но все до единого идут на переговоры с Китаем. Цель — поставить на паузу, подморозить скандалы, которые эти союзники с разной степенью добровольности учиняли Пекину несколько последних лет. Называйте это разрядкой напряженности или поисками новой формулы "нормальных" отношений в Азии — суть дела от этого не меняется.Другое дело, что суть эта пока с трудом вычисляется. То, что война на два фронта — против России и Китая — у Запада не заладилась, это ясно. Неясно, почему конкретно: то ли Украина всех разочаровала, то ли Ближний Восток подкрался незаметно, то ли в Азии своя, особенная ситуация, то ли все причины присутствуют одновременно.Как это выглядит на дипломатической практике: на минувших выходных в южнокорейском городе Пусане прошла первая после четырехлетнего перерыва встреча министров иностранных дел Китая, Японии и Южной Кореи. Решено расширить сотрудничество в торговле, науке и технологиях, развитии человеческих контактов и многом прочем. И соответственно, перезапустить механизм трехстороннего общения, который работал давно и регулярно.Есть хороший эпизод: речь в Пусане зашла о возобновлении также регулярных встреч на высшем уровне, причем министры из Токио и Сеула якобы хотели ее устроить вот хоть сейчас, до Нового года, а их пекинский коллега с улыбкой объяснял: нет, для такой встречи следует создать хорошие условия. То есть им придется постараться: Китай хорошо понимает, что выиграл геополитическую драку или один из ее раундов в Тихоокеанском регионе и может себе позволить диктовать американским сателлитам некоторые условия, те, которые удастся продвинуть. Диктовать будет долго и с удовольствием.История с Японией и Южной Кореей один в один повторяет то, что до того произошло с Австралией. Долгая и позорная антикитайская кампания там закончена, новый премьер-министр приехал в Пекин и перезапустил отношения. Прежние? Вовсе нет. Участие Австралии в некоем расплывчатом аналоге тихоокеанской НАТО никуда не делось. Как на месте остается участие тех же Токио и Сеула в обновленном и усиленном трехстороннем сотрудничестве с США (о чем шла речь в августе в Кэмп-Дэвиде). Сотрудничество это включает и размещение нового типа ракет средней дальности в Азии, и многое другое.То есть формула, которую продвигают в сторону Пекина сателлиты, выглядит так: мы против вас дружим с США и вооружаемся исключительно на всякий случай, но если случая не будет, то, пожалуйста, давайте общаться и торговать, как в хорошие времена.И еще бы им это все не продвигать, если нечто подобное стараются проделать и сами США: это они начали поиски формулы разрядки, провели встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена у себя в Сан-Франциско. И, видимо, уступили паническим призывам и дали благосклонное согласие всем прочим идти за собой в кильватере.А если бы не дали? Вот тут надо учесть разницу между Европой, с ее участием в украинской авантюре, и Азией. Смотрим на торговый баланс тех же Японии и Южной Кореи. Кто их главный партнер: Китай, а уже на втором месте идут США. С Австралией то же самое. Россия для Европы была предельно важна (газ и нефть), но первым ее торговым партнером она все-таки не была.То есть американская идея населить западную часть Тихого океана злобными подстрекателями Китая к драке работает куда сложнее, чем то же в Европе. Достаточно посмотреть на поведение относительно новых рекрутов на такую роль — Филиппины и Вьетнам — с их территориальными морскими спорами с великим соседом. Филиппины случай особый, там любят эффектные акции. Но вот Вьетнам, куда повадились американские президенты для "стратегического партнерства", тут ровно та же картина по части экономики. Главный торговый партнер — Китай (235 миллиардов долларов товарооборота в год), и в этой стране только что побывал пекинский министр торговли Ван Вэньтао, договаривавшийся о дальнейшем развитии связей, в том числе о скоростной железной дороге из Ханоя в Хошимин.Видимо, вся политика в этом регионе в ближайшие годы будет сводиться к упражнениям в великом азиатском искусстве сидения на двух стульях. Хотя бы потому, что все в регионе видят (с учетом или без учета опыта несчастной Европы): стопроцентно полагаться на США не следует.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://radiosputnik.ru/20230516/ssha-1872072196.html

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аналитика, в мире, азия, сша, запад, китай, украина