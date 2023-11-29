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Спутник "Роскосмоса" заснял движение крупнейшего в мире айсберга - РИА Новости, 29.11.2023
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11:51 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/aysberg-1912588290.html
Спутник "Роскосмоса" заснял движение крупнейшего в мире айсберга
Спутник "Роскосмоса" заснял движение крупнейшего в мире айсберга - РИА Новости, 29.11.2023
Спутник "Роскосмоса" заснял движение крупнейшего в мире айсберга
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок, на котором можно увидеть движение крупнейшего в мире айсберга А23а из моря Уэдделла к морю Скоша, где он может в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:51
2023-11-29T11:51
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок, на котором можно увидеть движение крупнейшего в мире айсберга А23а из моря Уэдделла к морю Скоша, где он может в скором времени разрушиться. Снимок сделал российский гидрометеорологический спутник "Метеор-М". На кадре на сайте "Роскосмоса" видно, как А23а выходит в открытые воды Южного океана, покидая море Уэдделла. По данным "Роскосмоса", айсберг за месяц преодолеет 150 километров. Ранее ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили, что крупнейший в мире айсберг А23а вышел на чистую воду Южного океана. В ближайший месяц он доберется до моря Скоша, где может вскоре прекратить свое существование под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод. История одного из самых гигантских айсбергов началась в 1986 году. В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.
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космос - риа наука, роскосмос
Космос - РИА Наука, Роскосмос
Спутник "Роскосмоса" заснял движение крупнейшего в мире айсберга

"Роскосмос" заснял движение крупнейшего в мире айсберга на пути к разрушению

© Фото : РоскосмосСпутниковый снимок российского гидрометеорологического КА "Метеор-М" айсберга А23а в открытых водах Южного океана
Спутниковый снимок российского гидрометеорологического КА Метеор-М айсберга А23а в открытых водах Южного океана - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Роскосмос
Спутниковый снимок российского гидрометеорологического КА "Метеор-М" айсберга А23а в открытых водах Южного океана
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок, на котором можно увидеть движение крупнейшего в мире айсберга А23а из моря Уэдделла к морю Скоша, где он может в скором времени разрушиться.
Снимок сделал российский гидрометеорологический спутник "Метеор-М". На кадре на сайте "Роскосмоса" видно, как А23а выходит в открытые воды Южного океана, покидая море Уэдделла.
По данным "Роскосмоса", айсберг за месяц преодолеет 150 километров.
Ранее ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили, что крупнейший в мире айсберг А23а вышел на чистую воду Южного океана. В ближайший месяц он доберется до моря Скоша, где может вскоре прекратить свое существование под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод.
История одного из самых гигантских айсбергов началась в 1986 году. В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.
Айсберг А23а - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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28 ноября, 10:42
 
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