https://ria.ru/20231129/avtovaz-1912589262.html

ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"

ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе" - РИА Новости, 29.11.2023

ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе", сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:54

2023-11-29T11:54

2023-11-29T13:03

происшествия

самарская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

автоваз

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САМАРА, 29 ноя — РИА Новости. В Самарской области возбудили уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе", сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ. Как выяснили сотрудники спецслужбы, инженер-конструктор "АвтоВАЗа" из корыстной заинтересованности предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну. "По факту указанной противоправной деятельности следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК Российской Федерации "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", — говорится в релизе.Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства преступления и всех причастных к нему.

https://ria.ru/20231127/obysk-1912087618.html

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происшествия, самарская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), автоваз