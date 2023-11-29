https://ria.ru/20231129/avtovaz-1912589262.html
ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"
ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе" - РИА Новости, 29.11.2023
ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"
В Самарской области возбудили уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе", сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:54
2023-11-29T11:54
2023-11-29T13:03
происшествия
самарская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878871445_22:0:1871:1040_1920x0_80_0_0_49f5b883aeed1f14bb14225f35e19f0d.png
САМАРА, 29 ноя — РИА Новости. В Самарской области возбудили уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе", сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ. Как выяснили сотрудники спецслужбы, инженер-конструктор "АвтоВАЗа" из корыстной заинтересованности предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну. "По факту указанной противоправной деятельности следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК Российской Федерации "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", — говорится в релизе.Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства преступления и всех причастных к нему.
https://ria.ru/20231127/obysk-1912087618.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878871445_253:0:1640:1040_1920x0_80_0_0_a434a6fb6094dbaa2d1e6be2219da11e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), автоваз
Происшествия, Самарская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), АвтоВАЗ
ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"
ФСБ возбудила уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе"
САМАРА, 29 ноя — РИА Новости. В Самарской области возбудили уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе", сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ.
Как выяснили сотрудники спецслужбы, инженер-конструктор "АвтоВАЗа" из корыстной заинтересованности предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну.
«
"По факту указанной противоправной деятельности следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК Российской Федерации "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", — говорится в релизе.
Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства преступления и всех причастных к нему.
"АвтоВАЗ" — отраслеобразующее предприятие, внесено в "Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Российской Федерации". Компания владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В прошлом году продажи автомобилей бренда составили 188,6 тысячи единиц.
ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе