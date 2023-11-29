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В "Авито" рассказали о высоком спросе на одежду отечественных дизайнеров - РИА Новости, 29.11.2023
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16:05 29.11.2023 (обновлено: 16:57 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/avito-1912678030.html
В "Авито" рассказали о высоком спросе на одежду отечественных дизайнеров
В "Авито" рассказали о высоком спросе на одежду отечественных дизайнеров - РИА Новости, 29.11.2023
В "Авито" рассказали о высоком спросе на одежду отечественных дизайнеров
В России растет спрос на одежду локальных дизайнеров и производителей, рассказал руководитель категории "Одежда, обувь, аксессуары" сервиса "Авито" Никита... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:05
2023-11-29T16:57
экономика
россия
москва
европа
авито
брикс
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В России растет спрос на одежду локальных дизайнеров и производителей, рассказал руководитель категории "Одежда, обувь, аксессуары" сервиса "Авито" Никита Шашкевич на BRICS+ Fashion Summit и назвал бренды, которые продаются быстрее всего. "Мы видим тренд, что растет спрос к локальным дизайнерам, к локальным производителям. На слайде вы видите те бренды, которые обладают у нас максимальной оборачиваемостью. Оборачиваемость - наверное не самое подходящее слово, но это условно те бренды, которые продаются быстрее всего, попадая на "Авито", - сказал Шашкевич. Так, по его мнению, в число самых продающихся российских брендов вошли Monochrome, SHU, Namelazz, Ushatava, Belle You, Bona Fide, MOLOTOV, Bogema Maneken Brand, Эконика. Однако россияне продолжают искать "Авито" и глобальные бренды. "Вы видите там - Zara, Adidas, Nike. Люди по-прежнему приходят, ищут, покупают. И у нас по прежнему есть этот ассортимент", - добавил Шашкевич. Мероприятие BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, ЮВА, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
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экономика, россия, москва, европа, авито, брикс, zara, общество
Экономика, Россия, Москва, Европа, Авито, БРИКС, Zara, Общество
В "Авито" рассказали о высоком спросе на одежду отечественных дизайнеров

Шашкевич: в РФ растет спрос на одежду локальных дизайнеров и производителей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМодный показ в рамках Международного форума BRICS + Fashion Summit
Модный показ в рамках Международного форума BRICS + Fashion Summit - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Модный показ в рамках Международного форума BRICS + Fashion Summit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В России растет спрос на одежду локальных дизайнеров и производителей, рассказал руководитель категории "Одежда, обувь, аксессуары" сервиса "Авито" Никита Шашкевич на BRICS+ Fashion Summit и назвал бренды, которые продаются быстрее всего.
«
"Мы видим тренд, что растет спрос к локальным дизайнерам, к локальным производителям. На слайде вы видите те бренды, которые обладают у нас максимальной оборачиваемостью. Оборачиваемость - наверное не самое подходящее слово, но это условно те бренды, которые продаются быстрее всего, попадая на "Авито", - сказал Шашкевич.
Так, по его мнению, в число самых продающихся российских брендов вошли Monochrome, SHU, Namelazz, Ushatava, Belle You, Bona Fide, MOLOTOV, Bogema Maneken Brand, Эконика.
Однако россияне продолжают искать "Авито" и глобальные бренды. "Вы видите там - Zara, Adidas, Nike. Люди по-прежнему приходят, ищут, покупают. И у нас по прежнему есть этот ассортимент", - добавил Шашкевич.
Мероприятие BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, ЮВА, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
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