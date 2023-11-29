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"Авито" при проверке люксовых товаров не выдал знак "оригинал" 5% товаров - РИА Новости, 29.11.2023
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15:30 29.11.2023 (обновлено: 18:44 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/avito-1912667612.html
"Авито" при проверке люксовых товаров не выдал знак "оригинал" 5% товаров
"Авито" при проверке люксовых товаров не выдал знак "оригинал" 5% товаров - РИА Новости, 29.11.2023
"Авито" при проверке люксовых товаров не выдал знак "оригинал" 5% товаров
Сервис "Авито" осенью текущего года проверил 110 тысяч товаров, предлагавшихся к размещению на его площадке "Премиум" как люксовые, порядка 5% из них - 5,5... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:30
2023-11-29T18:44
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сервис "Авито" осенью текущего года проверил 110 тысяч товаров, предлагавшихся к размещению на его площадке "Премиум" как люксовые, порядка 5% из них - 5,5 тысяч - оказались поддельными и не получили знак "оригинал", сообщил руководитель категории "Одежда, обувь, аксессуары" сервиса Никита Шашкевич в рамках BRICS+ Fashion Summit. Ранее в ноябре компания сообщила о запуске раздела "Премиум" на своей платформе и об открытии премиального пункта выдачи в Москве на Патриарших прудах с вещами люксовых брендов, бутик будет работать до 13 декабря. "У нас происходит автоматическая отправка аутентификатору на подлинность вещи, после чего данной вещи присваивается бейджик "оригинал". ...У нас более 110 тысяч проверок к текущему дню произведено с точки зрения подлинности вещей. Мы не выдали бейдж порядка 5% айтемов, то есть распознали фейки", - сообщил Шашкевич. По его словам, в новом разделе частные продавцы, размещая свои объявления, проходят аутентификацию на подлинность вещи по фотографиям, после чего данной вещи присваивается бейдж "оригинал". Он также добавил, что с момента запуска раздела - с сентября - в сервис поступило две претензии от пользователей по поводу неоригинальных товаров. "Мы перепроверили... и компенсировали сумму вещи покупателю", - уточнил представитель "Авито". Новый раздел "Премиум" - это отдельное пространство с объявлениями от продавцов с высоким рейтингом. В нем размещены товары люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность. Аутентификацию по фото проводит партнер платформы - компания Legit Grails, международный лидер рынка проверки фэшн-товаров. Мероприятие BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, ЮВА, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
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экономика, москва, европа, ближний восток, авито, брикс, снг, общество
Экономика, Москва, Европа, Ближний Восток, Авито, БРИКС, СНГ, Общество
"Авито" при проверке люксовых товаров не выдал знак "оригинал" 5% товаров

"Авито" при проверке люксовых товаров не выдал знак "оригинал" 5% товаров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании Avito в Москве
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип в офисе компании Avito в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сервис "Авито" осенью текущего года проверил 110 тысяч товаров, предлагавшихся к размещению на его площадке "Премиум" как люксовые, порядка 5% из них - 5,5 тысяч - оказались поддельными и не получили знак "оригинал", сообщил руководитель категории "Одежда, обувь, аксессуары" сервиса Никита Шашкевич в рамках BRICS+ Fashion Summit.
Ранее в ноябре компания сообщила о запуске раздела "Премиум" на своей платформе и об открытии премиального пункта выдачи в Москве на Патриарших прудах с вещами люксовых брендов, бутик будет работать до 13 декабря.
«
"У нас происходит автоматическая отправка аутентификатору на подлинность вещи, после чего данной вещи присваивается бейджик "оригинал". ...У нас более 110 тысяч проверок к текущему дню произведено с точки зрения подлинности вещей. Мы не выдали бейдж порядка 5% айтемов, то есть распознали фейки", - сообщил Шашкевич.
По его словам, в новом разделе частные продавцы, размещая свои объявления, проходят аутентификацию на подлинность вещи по фотографиям, после чего данной вещи присваивается бейдж "оригинал". Он также добавил, что с момента запуска раздела - с сентября - в сервис поступило две претензии от пользователей по поводу неоригинальных товаров. "Мы перепроверили... и компенсировали сумму вещи покупателю", - уточнил представитель "Авито".
Новый раздел "Премиум" - это отдельное пространство с объявлениями от продавцов с высоким рейтингом. В нем размещены товары люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность. Аутентификацию по фото проводит партнер платформы - компания Legit Grails, международный лидер рынка проверки фэшн-товаров.
Мероприятие BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, ЮВА, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
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