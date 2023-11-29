https://ria.ru/20231129/aviakompanii-1912648214.html

Пассажирка выиграла суд с авиакомпанией из-за ламинированных документов

Пассажирка выиграла суд с авиакомпанией из-за ламинированных документов - РИА Новости, 29.11.2023

Пассажирка выиграла суд с авиакомпанией из-за ламинированных документов

Ленинским районным судом Оренбурга рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы к авиакомпании, сотрудники которой не пустили семью женщины на рейс... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:21

2023-11-29T15:21

2023-11-29T15:21

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ленинским районным судом Оренбурга рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы к авиакомпании, сотрудники которой не пустили семью женщины на рейс из-за ламинированных документов, сообщает пресс-служба инстанции.Истица указала, что в мае 2023 года ее супруг приобрел пять авиабилетов. При регистрации на рейс она предоставила свой паспорт и свидетельства о рождении четырех детей. Однако сотрудники авиакомпании отказали в регистрации на рейс, поскольку свидетельства были заламинированы.Оренбурженка считает, что ее права нарушены, в России нет закона, запрещающего ламинировать документы. Кроме того, при продаже авиабилетов ответчик не донес до потребителя информацию о требованиях к документам, подтверждающим личность. В соответствии с законом перевозчики вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок, которые не должны противоречить общим и ухудшать уровень обслуживания пассажиров. "Ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом", – указали в суде. Там решили, что требования авиакомпании являются незаконными.В итоге с ответчика взыскана стоимость авиабилетов в размере 137 325 рублей, сервисный сбор в размере 2200 рублей, неустойка за нарушение срока добровольного удовлетворения требований потребителя в размере 139 525 рублей, компенсация морального вреда в размере 30000 рублей, штраф в размере 154 525 рублей, расходы на оплату услуг представителя 15000 рублей, а всего – 341 250 рублей.Решение суда еще не вступило в законную силу.

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