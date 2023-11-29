https://ria.ru/20231129/avariya-1912680813.html

В Москве столкнулись четыре автомобиля

В Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 29.11.2023

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Движение затруднено на участке внешней стороны ТТК Москвы (Русаковская эстакада, улица Гаврикова, дом 3/1) из-за ДТП с четырьмя авто, сообщается в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:14

2023-11-29T16:14

2023-11-29T16:14

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Движение затруднено на участке внешней стороны ТТК Москвы (Русаковская эстакада, улица Гаврикова, дом 3/1) из-за ДТП с четырьмя авто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне ТТК (Русаковская эстакада, улица Гаврикова, дом 3/1) произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате один из них опрокинулся... Движение по съезду на улицу Русаковская осуществляется по одной полосе из двух, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, на месте работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, авто, москва