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В Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 29.11.2023
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16:14 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/avariya-1912680813.html
В Москве столкнулись четыре автомобиля
В Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 29.11.2023
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Движение затруднено на участке внешней стороны ТТК Москвы (Русаковская эстакада, улица Гаврикова, дом 3/1) из-за ДТП с четырьмя авто, сообщается в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:14
2023-11-29T16:14
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Движение затруднено на участке внешней стороны ТТК Москвы (Русаковская эстакада, улица Гаврикова, дом 3/1) из-за ДТП с четырьмя авто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне ТТК (Русаковская эстакада, улица Гаврикова, дом 3/1) произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате один из них опрокинулся... Движение по съезду на улицу Русаковская осуществляется по одной полосе из двух, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, на месте работают оперативные службы города.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве столкнулись четыре автомобиля

На внешней стороны ТТК в Москве столкнулись четыре автомобиля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Движение затруднено на участке внешней стороны ТТК Москвы (Русаковская эстакада, улица Гаврикова, дом 3/1) из-за ДТП с четырьмя авто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На внешней стороне ТТК (Русаковская эстакада, улица Гаврикова, дом 3/1) произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате один из них опрокинулся... Движение по съезду на улицу Русаковская осуществляется по одной полосе из двух, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, на месте работают оперативные службы города.
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