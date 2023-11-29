https://ria.ru/20231129/avariya-1912643312.html

В Приморье возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком

В Приморье возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком - РИА Новости, 29.11.2023

В Приморье возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком

Уголовное дело возбудили после столкновения "Камаза" и легковушки в Приморье, в результате которого один человек погиб, а четверо, в том числе беременная... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:08

2023-11-29T14:08

2023-11-29T14:08

происшествия

авто

россия

уссурийский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после столкновения "Камаза" и легковушки в Приморье, в результате которого один человек погиб, а четверо, в том числе беременная женщина, госпитализированы, сообщает управление МВД РФ по региону. В Уссурийском городском округе, по предварительной информации прокуратуры, легковушка выехала на встречку и в лоб столкнулась с "Камазом". Пассажир Toyota Prius погиб на месте, водитель и еще трое пассажиров, в том числе беременная женщина, госпитализированы. Водитель большегруза не пострадал. Позже в полиции уточнили, что легковушка двигалась со стороны села Пуциловка в направлении Борисовки, скорость не позволяла обеспечить контроль за движением автомобиля. "Водителя автомашины Toyota Prius привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, а в следственном подразделении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения" - ред.), - говорится в сообщении.

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происшествия, авто, россия, уссурийский городской округ