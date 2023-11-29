https://ria.ru/20231129/attestat-1912661411.html

Школьникам, получившим серебряную медаль, вручат особый аттестат

Школьникам, получившим серебряную медаль, вручат особый аттестат - РИА Новости, 29.11.2023

Школьникам, получившим серебряную медаль, вручат особый аттестат

Школьники, которым по итогам года будут вручать серебряную медаль, смогут получить аттестат "с отличием" сине-голубого цвета, соответствующий документ... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:13

2023-11-29T15:13

2023-11-29T16:01

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сн_образование

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Школьники, которым по итогам года будут вручать серебряную медаль, смогут получить аттестат "с отличием" сине-голубого цвета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.На данный момент в документе описаны только аттестаты "с отличием" красного цвета."Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру "С отличием", выполненную серебряной краской, обладающей зеленым свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12п", - сказано в документе.Отдельным документом Минпросвещения РФ внесло изменения в правила заполнения, учета и выдачи аттестатов, так, аттестат сине-голубого цвета выдадут тем выпускникам, которые получили не более двух "четверок", а также набрали не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку, и, для выпускников, сдающих только русский и математику базового уровня - не менее пяти баллов на ЕГЭ по математике.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о возрождении серебряных медалей в школах, получить их школьники смогут если по итогам учебного года в аттестате будет не более двух четверок. При поступлении медаль будет давать до трех баллов к ЕГЭ.

https://ria.ru/20231129/gd-1912600321.html

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общество, школа, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование