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На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 29.11.2023 (обновлено: 14:27 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ataki-1912642097.html
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
Войска Украины на краснолиманском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:04
2023-11-29T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Войска Украины на краснолиманском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

МО: на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Войска Украины на краснолиманском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - отметили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 ноября, 15:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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