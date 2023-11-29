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На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
Войска Украины на краснолиманском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:04
2023-11-29T14:04
2023-11-29T14:27
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Войска Украины на краснолиманском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
МО: на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ