https://ria.ru/20231129/ataki-1912642097.html

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

Войска Украины на краснолиманском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:04

2023-11-29T14:04

2023-11-29T14:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Войска Украины на краснолиманском направлении потеряли за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - отметили в Минобороны.

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2023

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вооруженные силы украины