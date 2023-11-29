https://ria.ru/20231129/arest-1912728425.html

Полиция спустя 20 лет задержала мужчину, убившего знакомых под Воронежем

Полиция спустя 20 лет задержала мужчину, убившего знакомых под Воронежем - РИА Новости, 29.11.2023

Полиция спустя 20 лет задержала мужчину, убившего знакомых под Воронежем

Правоохранители задержали проживающего в Казани мужчину, который в 2003 году на пляже под Воронежем застрелил двух знакомых, сообщает в среду управление СК РФ... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:34

2023-11-29T18:34

2023-11-29T18:34

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 29 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали проживающего в Казани мужчину, который в 2003 году на пляже под Воронежем застрелил двух знакомых, сообщает в среду управление СК РФ по Воронежской области. "Следствием установлено, что в августе 2003 года мужчина, находясь в автомобиле совместно с двумя знакомыми на территории центрального пляжа в поселке Боровое Воронежа, в ходе возникшей ссоры достал имевшийся при нем пистолет, из которого произвел выстрелы в товарищей, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, в результате 23-летний пострадавший скончался на месте, а 31-летний - умер на следующий день в больнице. "Личность нападавшего была установлена. Однако ввиду того, что он скрылся от органов следствия, и установить его местонахождение на тот момент не представилось возможным, мужчине было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск", - сообщает следствие. Недавно правоохранителями была получена информация о том, что разыскиваемый проживает в Казани. Было возобновлено предварительное следствие по уголовному делу об убийстве двух лиц. "Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции приняты меры к задержанию 46-летнего мужчины, после чего по ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При проведении следственных действий обвиняемый дал признательные показания, подтвердив, что в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в своих знакомых", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231129/sk-1912551982.html

https://ria.ru/20231128/arest-1912380106.html

https://ria.ru/20231124/arest-1911729820.html

воронеж

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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)