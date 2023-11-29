Рейтинг@Mail.ru
В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/arest-1912716871.html
В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе
В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе - РИА Новости, 29.11.2023
В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе
Суд в Твери заключил под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в избиении гражданина Камеруна в автобусе, сообщил Заволжский районный суд города. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:04
2023-11-29T18:04
происшествия
тверь
камерун
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Суд в Твери заключил под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в избиении гражданина Камеруна в автобусе, сообщил Заволжский районный суд города. Инцидент произошел 19 ноября в тверском автобусе. Двое молодых людей напали на гражданина Республики Камерун. Полиция возбудила сначала дело о побоях, затем переквалифицировала на более тяжкую статью — хулиганство. "Двое жителей города Твери арестованы за совершение хулиганских действий в отношении гражданина республики Камерун", — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. Органы предварительного следствия подозревают их в том, что они, "находясь в салоне общественного транспорта, из хулиганских побуждений стали оскорблять иностранного гражданина, а затем причинили ему телесные повреждения, от чего последний испытал физическую боль". "Санкция п. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ, по которой подозреваются мужчины, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Постановлением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет суд.
https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html
тверь
камерун
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, камерун, россия
Происшествия, Тверь, Камерун, Россия
В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе

Суд арестовал двух жителей Твери, напавших на гражданина Камеруна в автобусе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Суд в Твери заключил под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в избиении гражданина Камеруна в автобусе, сообщил Заволжский районный суд города.
Инцидент произошел 19 ноября в тверском автобусе. Двое молодых людей напали на гражданина Республики Камерун. Полиция возбудила сначала дело о побоях, затем переквалифицировала на более тяжкую статью — хулиганство.
«
"Двое жителей города Твери арестованы за совершение хулиганских действий в отношении гражданина республики Камерун", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. Органы предварительного следствия подозревают их в том, что они, "находясь в салоне общественного транспорта, из хулиганских побуждений стали оскорблять иностранного гражданина, а затем причинили ему телесные повреждения, от чего последний испытал физическую боль".
"Санкция п. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ, по которой подозреваются мужчины, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Постановлением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет суд.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Москве мужчина беспричинно выстрелил из травмата в женщину в автобусе
28 октября, 20:23
 
ПроисшествияТверьКамерунРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала