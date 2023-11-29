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В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе
В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе - РИА Новости, 29.11.2023
В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе
Суд в Твери заключил под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в избиении гражданина Камеруна в автобусе, сообщил Заволжский районный суд города. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:04
2023-11-29T18:04
2023-11-29T18:04
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РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Суд в Твери заключил под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в избиении гражданина Камеруна в автобусе, сообщил Заволжский районный суд города. Инцидент произошел 19 ноября в тверском автобусе. Двое молодых людей напали на гражданина Республики Камерун. Полиция возбудила сначала дело о побоях, затем переквалифицировала на более тяжкую статью — хулиганство. "Двое жителей города Твери арестованы за совершение хулиганских действий в отношении гражданина республики Камерун", — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. Органы предварительного следствия подозревают их в том, что они, "находясь в салоне общественного транспорта, из хулиганских побуждений стали оскорблять иностранного гражданина, а затем причинили ему телесные повреждения, от чего последний испытал физическую боль". "Санкция п. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ, по которой подозреваются мужчины, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Постановлением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет суд.
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Происшествия, Тверь, Камерун, Россия
В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе
Суд арестовал двух жителей Твери, напавших на гражданина Камеруна в автобусе
РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Суд в Твери заключил под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в избиении гражданина Камеруна в автобусе, сообщил Заволжский районный суд города.
Инцидент произошел 19 ноября в тверском автобусе. Двое молодых людей напали на гражданина Республики Камерун. Полиция возбудила сначала дело о побоях, затем переквалифицировала на более тяжкую статью — хулиганство.
«
"Двое жителей города Твери арестованы за совершение хулиганских действий в отношении гражданина республики Камерун", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. Органы предварительного следствия подозревают их в том, что они, "находясь в салоне общественного транспорта, из хулиганских побуждений стали оскорблять иностранного гражданина, а затем причинили ему телесные повреждения, от чего последний испытал физическую боль".
"Санкция п. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ
, по которой подозреваются мужчины, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Постановлением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет суд.
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