https://ria.ru/20231129/arest-1912716871.html

В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе

В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе - РИА Новости, 29.11.2023

В Твери арестовали двух мужчин, напавших на иностранца в автобусе

Суд в Твери заключил под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в избиении гражданина Камеруна в автобусе, сообщил Заволжский районный суд города. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:04

2023-11-29T18:04

2023-11-29T18:04

происшествия

тверь

камерун

россия

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РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Суд в Твери заключил под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в избиении гражданина Камеруна в автобусе, сообщил Заволжский районный суд города. Инцидент произошел 19 ноября в тверском автобусе. Двое молодых людей напали на гражданина Республики Камерун. Полиция возбудила сначала дело о побоях, затем переквалифицировала на более тяжкую статью — хулиганство. "Двое жителей города Твери арестованы за совершение хулиганских действий в отношении гражданина республики Камерун", — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. Органы предварительного следствия подозревают их в том, что они, "находясь в салоне общественного транспорта, из хулиганских побуждений стали оскорблять иностранного гражданина, а затем причинили ему телесные повреждения, от чего последний испытал физическую боль". "Санкция п. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ, по которой подозреваются мужчины, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Постановлением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет суд.

https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html

тверь

камерун

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происшествия, тверь, камерун, россия