https://ria.ru/20231129/amerika-1912777850.html

СМИ: директор по политике предвыборного штаба Рамасвами перейдет к Трампу

СМИ: директор по политике предвыборного штаба Рамасвами перейдет к Трампу - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: директор по политике предвыборного штаба Рамасвами перейдет к Трампу

Директор по национальной политике в рамках предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии, предпринимателя Вивека Рамасвами Брайан... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:16

2023-11-29T23:16

2023-11-29T23:19

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Директор по национальной политике в рамках предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии, предпринимателя Вивека Рамасвами Брайан Свенсон покидает свой пост с целью присоединиться к кампании экс-главы государства Дональда Трампа, сообщает газета The Hill. "Директор по национальной политике республиканского кандидата в президенты Вивека Рамасвами Брайан Свенсон покидает кампанию, чтобы работать в команде бывшего президента Трампа", - говорится в публикации. Как сообщила изданию старший советник Рамасвами Триша Маклафлин, место Свенсона займет Майк Биундо, который в настоящее время также является старшим советником кандидата в президенты США. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230903/ramasvami-1893850236.html

сша

флорида

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, майк пенс, южная каролина, вивек рамасвами, оон