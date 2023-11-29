СМИ: директор по политике предвыборного штаба Рамасвами перейдет к Трампу
Hill: директор по нацполитике предвыборного штаба Рамасвами перейдет к Трампу
© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами во время предвыборного мероприятия
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами во время предвыборного мероприятия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Директор по национальной политике в рамках предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии, предпринимателя Вивека Рамасвами Брайан Свенсон покидает свой пост с целью присоединиться к кампании экс-главы государства Дональда Трампа, сообщает газета The Hill.
"Директор по национальной политике республиканского кандидата в президенты Вивека Рамасвами Брайан Свенсон покидает кампанию, чтобы работать в команде бывшего президента Трампа", - говорится в публикации.
Как сообщила изданию старший советник Рамасвами Триша Маклафлин, место Свенсона займет Майк Биундо, который в настоящее время также является старшим советником кандидата в президенты США.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.