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Рязанская область получит около 250 млн рублей для поддержки аграриев
Рязанская область получит около 250 млн рублей для поддержки аграриев - РИА Новости, 29.11.2023
Рязанская область получит около 250 млн рублей для поддержки аграриев
Рязанская область получит 247,6 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:33
2023-11-29T12:33
2023-11-29T12:33
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павел малков
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Рязанская область получит 247,6 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур, сообщил губернатор Павел Малков. "В этом году аграрии Рязанской области столкнулись со сложными погодными условиями, но, несмотря на трудности, собрали достойный урожай. Важно поддержать работников села и возместить часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. На эти цели Минсельхоз России дополнительно направит в наш регион 247,6 миллиона рублей", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Решение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. По словам губернатора, агропромышленный комплекс - одна из приоритетных и наиболее успешных отраслей экономики в Рязанской области. Он поблагодарил за внимание к региону "федеральных коллег" и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова. По информации пресс-службы правительства региона, финансирование предусмотрено для компенсации роста цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, сельскохозяйственную технику, запасные части к ней и ряд других направлений. "Поддержка аграрного сектора в числе приоритетов, обозначенных президентом РФ В.В. Путиным. Всего комиссией 27 ноября одобрено в целях компенсации роста цен на горюче-смазочные материалы и иные компоненты, формирующие затратную часть экономики зернового производства, выделение 10 миллиардов рублей, которые распределены между бюджетами 66 регионов", – приводятся в сообщении слова Андрея Макарова.
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павел малков, рязанская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ
РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Рязанская область получит 247,6 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур, сообщил губернатор Павел Малков.
"В этом году аграрии Рязанской области столкнулись со сложными погодными условиями, но, несмотря на трудности, собрали достойный урожай. Важно поддержать работников села и возместить часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. На эти цели Минсельхоз России
дополнительно направит в наш регион 247,6 миллиона рублей", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Решение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. По словам губернатора, агропромышленный комплекс - одна из приоритетных и наиболее успешных отраслей экономики в Рязанской области. Он поблагодарил за внимание к региону "федеральных коллег" и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы
РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова
.
По информации пресс-службы правительства региона, финансирование предусмотрено для компенсации роста цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, сельскохозяйственную технику, запасные части к ней и ряд других направлений.
"Поддержка аграрного сектора в числе приоритетов, обозначенных президентом РФ В.В. Путиным. Всего комиссией 27 ноября одобрено в целях компенсации роста цен на горюче-смазочные материалы и иные компоненты, формирующие затратную часть экономики зернового производства, выделение 10 миллиардов рублей, которые распределены между бюджетами 66 регионов", – приводятся в сообщении слова Андрея Макарова.
Малков: Рязанская область с честью выдерживает все сложности