https://ria.ru/20231129/agrarii-1912608389.html

Рязанская область получит около 250 млн рублей для поддержки аграриев

Рязанская область получит около 250 млн рублей для поддержки аграриев - РИА Новости, 29.11.2023

Рязанская область получит около 250 млн рублей для поддержки аграриев

Рязанская область получит 247,6 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:33

2023-11-29T12:33

2023-11-29T12:33

рязанская область

павел малков

рязанская область

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Рязанская область получит 247,6 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур, сообщил губернатор Павел Малков. "В этом году аграрии Рязанской области столкнулись со сложными погодными условиями, но, несмотря на трудности, собрали достойный урожай. Важно поддержать работников села и возместить часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. На эти цели Минсельхоз России дополнительно направит в наш регион 247,6 миллиона рублей", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Решение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. По словам губернатора, агропромышленный комплекс - одна из приоритетных и наиболее успешных отраслей экономики в Рязанской области. Он поблагодарил за внимание к региону "федеральных коллег" и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова. По информации пресс-службы правительства региона, финансирование предусмотрено для компенсации роста цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, сельскохозяйственную технику, запасные части к ней и ряд других направлений. "Поддержка аграрного сектора в числе приоритетов, обозначенных президентом РФ В.В. Путиным. Всего комиссией 27 ноября одобрено в целях компенсации роста цен на горюче-смазочные материалы и иные компоненты, формирующие затратную часть экономики зернового производства, выделение 10 миллиардов рублей, которые распределены между бюджетами 66 регионов", – приводятся в сообщении слова Андрея Макарова.

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павел малков, рязанская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф