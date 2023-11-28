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В России появится звание "Заслуженный работник туризма" - РИА Новости, 28.11.2023
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Туризм
 
12:33 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/zvanie-1912304330.html
В России появится звание "Заслуженный работник туризма"
В России появится звание "Заслуженный работник туризма" - РИА Новости, 28.11.2023
В России появится звание "Заслуженный работник туризма"
Минэкономразвития России разработало проект указа Президента РФ об утверждении почетного звания заслуженного работника туризма за достижения в сфере туризма и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:33
2023-11-28T12:33
туризм
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туризм
дмитрий чернышенко
максим решетников
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития России разработало проект указа Президента РФ об утверждении почетного звания заслуженного работника туризма за достижения в сфере туризма и туристской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.Документ подготовлен по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", и опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения."Сегодня в российской туристкой отрасли трудится около миллиона человек. Среди них есть много профессионалов, которые вносят большой вклад в развитие отечественной индустрии гостеприимства, – отметил министр экономического развития России Максим Решетников. – Звание заслуженного работника позволит на государственном уровне обеспечить признание их заслуг, поддержать мотивацию, сделать самых достойных представителей турбизнеса ориентиром для молодых специалистов".Предложение об учреждении почетного звания поступило главе государства в ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма 5 сентября 2023 года. Владимир Путин поддержал идею и отметил, что "моральное поощрение, общественное признание заслуг крайне важно для любого человека".Звание планируют присваивать за значительный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма, развитие индустрии и формирование национальных туристских маршрутов. Предлагается также поощрять участие в реализации федеральных и международных программ и проектов, в том числе национального – "Туризм и индустрия гостеприимства", подготовки кадров, за обеспечение безопасности и продвижение отечественного туристского продукта на мировом рынке. Вручать награду будет министр экономического развития России. Планируется, что церемония награждения почетным званием "Заслуженный работник туризма" станет ежегодной.Заслуженные работники туристской отрасли могут претендовать на статус ветерана труда с соответствующими социальными льготами и выплатами.
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новости - туризм, туризм, дмитрий чернышенко, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России появится звание "Заслуженный работник туризма"

МЭР подготовило документ об учреждении звания "Заслуженный работник туризма"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития России разработало проект указа Президента РФ об утверждении почетного звания заслуженного работника туризма за достижения в сфере туризма и туристской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
Документ подготовлен по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", и опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения.
"Сегодня в российской туристкой отрасли трудится около миллиона человек. Среди них есть много профессионалов, которые вносят большой вклад в развитие отечественной индустрии гостеприимства, – отметил министр экономического развития России Максим Решетников. – Звание заслуженного работника позволит на государственном уровне обеспечить признание их заслуг, поддержать мотивацию, сделать самых достойных представителей турбизнеса ориентиром для молодых специалистов".
Предложение об учреждении почетного звания поступило главе государства в ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма 5 сентября 2023 года. Владимир Путин поддержал идею и отметил, что "моральное поощрение, общественное признание заслуг крайне важно для любого человека".
Звание планируют присваивать за значительный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма, развитие индустрии и формирование национальных туристских маршрутов. Предлагается также поощрять участие в реализации федеральных и международных программ и проектов, в том числе национального – "Туризм и индустрия гостеприимства", подготовки кадров, за обеспечение безопасности и продвижение отечественного туристского продукта на мировом рынке. Вручать награду будет министр экономического развития России. Планируется, что церемония награждения почетным званием "Заслуженный работник туризма" станет ежегодной.
Заслуженные работники туристской отрасли могут претендовать на статус ветерана труда с соответствующими социальными льготами и выплатами.
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