https://ria.ru/20231128/zhena-1912503010.html
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены - РИА Новости, 28.11.2023
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его жены Марианны, у которой выявили отравление, все хорошо. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:50
2023-11-28T21:50
2023-11-28T22:03
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его жены Марианны, у которой выявили отравление, все хорошо.Во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке.Буданов подтвердил порталу War Zone, что Марианну госпитализировали. "Сейчас ситуация хорошая. Мы <...> ждем результатов обследования", — приводит портал слова Буданова.Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее подтвердил украинским СМИ факт отравления Марианны Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
https://ria.ru/20231128/budanova-1912476645.html
https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912501513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, кирилл буданов, министерство обороны украины, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Кирилл Буданов, Министерство обороны Украины, Владимир Зеленский
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что у его жены, которую отравили, все хорошо
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его жены Марианны, у которой выявили отравление, все хорошо.
Во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке.
Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова
Буданов подтвердил порталу War Zone, что Марианну госпитализировали.
«
"Сейчас ситуация хорошая. Мы <...> ждем результатов обследования", — приводит портал слова Буданова.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее подтвердил украинским СМИ факт отравления Марианны Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США
Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского
, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией
.
В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова