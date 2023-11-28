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Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены - РИА Новости, 28.11.2023
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21:50 28.11.2023 (обновлено: 22:03 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/zhena-1912503010.html
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены - РИА Новости, 28.11.2023
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его жены Марианны, у которой выявили отравление, все хорошо. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:50
2023-11-28T22:03
в мире
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кирилл буданов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его жены Марианны, у которой выявили отравление, все хорошо.Во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке.Буданов подтвердил порталу War Zone, что Марианну госпитализировали. &quot;Сейчас ситуация хорошая. Мы &lt;...&gt; ждем результатов обследования&quot;, — приводит портал слова Буданова.Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее подтвердил украинским СМИ факт отравления Марианны Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
https://ria.ru/20231128/budanova-1912476645.html
https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912501513.html
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в мире, сша, россия, кирилл буданов, министерство обороны украины, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Кирилл Буданов, Министерство обороны Украины, Владимир Зеленский
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что у его жены, которую отравили, все хорошо

© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсетиМарианна Буданова
Марианна Буданова
© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсети
Марианна Буданова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его жены Марианны, у которой выявили отравление, все хорошо.
Во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке.
Марианна Буданова
Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова
Вчера, 18:57
Буданов подтвердил порталу War Zone, что Марианну госпитализировали.
«

"Сейчас ситуация хорошая. Мы <...> ждем результатов обследования", — приводит портал слова Буданова.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее подтвердил украинским СМИ факт отравления Марианны Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
Марианна Буданова
В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова
Вчера, 21:36
 
В миреСШАРоссияКирилл БудановМинистерство обороны УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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