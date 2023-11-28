https://ria.ru/20231128/zhena-1912503010.html

Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены

Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены - РИА Новости, 28.11.2023

Глава ГУР Украины Буданов рассказал о состоянии жены

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его жены Марианны, у которой выявили отравление, все хорошо. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:50

2023-11-28T21:50

2023-11-28T22:03

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россия

кирилл буданов

министерство обороны украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его жены Марианны, у которой выявили отравление, все хорошо.Во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке.Буданов подтвердил порталу War Zone, что Марианну госпитализировали. "Сейчас ситуация хорошая. Мы <...> ждем результатов обследования", — приводит портал слова Буданова.Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее подтвердил украинским СМИ факт отравления Марианны Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.

https://ria.ru/20231128/budanova-1912476645.html

https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912501513.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, кирилл буданов, министерство обороны украины, владимир зеленский