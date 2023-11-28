https://ria.ru/20231128/zayavlenie-1912307321.html

"Это пощечина": конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине

"Это пощечина": конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 28.11.2023

"Это пощечина": конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине

Правительство США должно прекратить оказывать финансовую помощь Украине, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах, написала в соцсети X член конгресса... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:23

2023-11-28T11:23

2023-11-28T17:45

в мире

украина

сша

израиль

марджори тейлор грин

майк джонсон

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство США должно прекратить оказывать финансовую помощь Украине, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине. Украина — это не пятьдесят первый штат США", — возмутилась она.Грин подчеркнула, что любое предложение, которое предполагает совмещение вопроса безопасности границ США и многомиллионное финансирование Украины — это "пощечина американцам".Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников. При этом он назвал Украину "еще одним приоритетом", добавив, что, "по мнению большинства членов конгресса", дополнительная помощь Киеву "важна". В то же время он указал, что для решения вопроса необходимо проработать изменение пограничной политики Штатов.

https://ria.ru/20231128/nezavisimost-1912280711.html

https://ria.ru/20231128/usloviya-1912286515.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, израиль, марджори тейлор грин, майк джонсон