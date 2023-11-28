https://ria.ru/20231128/zaes-1912305675.html
"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС
"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.11.2023
"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС
Никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:17
2023-11-28T11:17
2023-11-28T11:26
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
безопасность
россия
запорожская область
энергодар
алексей лихачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197610_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_490c9dceaa44d8a13d6b4215ded20b29.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."Никаких беспокойств, связанных с состоянием блоков, у нас сегодня нет", - сказал он, отвечая на вопросы гостей проходящих в Москве "Примаковских чтений"."Я не могу, к сожалению, успокоить вас совсем, поскольку ситуация вокруг станции остаётся напряженной - там просто в нескольких десятках километров идут бои, слышны взрывы. По станции прилётов не было последнее время, а по городу Энергодар были, в том числе и с жертвами", - добавил Лихачев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html
россия
запорожская область
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197610_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7362af29a54e5fd62e1e2eb7d61a2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, безопасность, россия, запорожская область, энергодар, алексей лихачев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Безопасность, Россия, Запорожская область, Энергодар, Алексей Лихачев, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС
"Росатом": беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков ЗАЭС, сегодня нет