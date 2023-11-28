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"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 28.11.2023 (обновлено: 11:26 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/zaes-1912305675.html
"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС
"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.11.2023
"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС
Никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:17
2023-11-28T11:26
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
безопасность
россия
запорожская область
энергодар
алексей лихачев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."Никаких беспокойств, связанных с состоянием блоков, у нас сегодня нет", - сказал он, отвечая на вопросы гостей проходящих в Москве "Примаковских чтений"."Я не могу, к сожалению, успокоить вас совсем, поскольку ситуация вокруг станции остаётся напряженной - там просто в нескольких десятках километров идут бои, слышны взрывы. По станции прилётов не было последнее время, а по городу Энергодар были, в том числе и с жертвами", - добавил Лихачев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html
россия
запорожская область
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, безопасность, россия, запорожская область, энергодар, алексей лихачев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Безопасность, Россия, Запорожская область, Энергодар, Алексей Лихачев, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС

"Росатом": беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков ЗАЭС, сегодня нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Никаких беспокойств, связанных с состоянием блоков, у нас сегодня нет", - сказал он, отвечая на вопросы гостей проходящих в Москве "Примаковских чтений".
"Я не могу, к сожалению, успокоить вас совсем, поскольку ситуация вокруг станции остаётся напряженной - там просто в нескольких десятках километров идут бои, слышны взрывы. По станции прилётов не было последнее время, а по городу Энергодар были, в том числе и с жертвами", - добавил Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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Специальная военная операция на УкраинеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСБезопасностьРоссияЗапорожская областьЭнергодарАлексей ЛихачевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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