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"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС

"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 28.11.2023

"Росатом" рассказал о состоянии энергоблоков Запорожской АЭС

Никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:17

2023-11-28T11:17

2023-11-28T11:26

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

безопасность

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запорожская область

энергодар

алексей лихачев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."Никаких беспокойств, связанных с состоянием блоков, у нас сегодня нет", - сказал он, отвечая на вопросы гостей проходящих в Москве "Примаковских чтений"."Я не могу, к сожалению, успокоить вас совсем, поскольку ситуация вокруг станции остаётся напряженной - там просто в нескольких десятках километров идут бои, слышны взрывы. По станции прилётов не было последнее время, а по городу Энергодар были, в том числе и с жертвами", - добавил Лихачев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html

россия

запорожская область

энергодар

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Кирилл Волков

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