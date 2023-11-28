https://ria.ru/20231128/yugra-1911968649.html

День Югры на выставке-форуме "Россия"

День Югры на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 28.11.2023

День Югры на выставке-форуме "Россия"

День Ханты-Мансийского округа – Югры прошел на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Развлечения, угощения, розыгрыши путевок в Югру, настоящая свадьба в традициях... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:55

2023-11-28T09:55

2023-11-28T10:20

фото

вднх

выставка-форум "россия"

ханты-мансийский автономный округ

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День Ханты-Мансийского округа – Югры прошел на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Развлечения, угощения, розыгрыши путевок в Югру, настоящая свадьба в традициях народов ханты и манси... . О том, каким был этот яркий праздник - в фотоленте РИА Новости.Все представленные на ВДНХ регионы стремились не только представить свои достижения, но и привлечь, удивить, развлечь зрителя. Югра – не исключение. Регион постарался, и программа Дня региона получилась наиболее масштабной на выставке. День Югры праздновали сразу на нескольких площадках, а также на Главной сцене ВДНХ. Праздник был на все вкусы. Он состоял из концертов (в том числе, и звезд), кулинарного фестиваля, мастер-классов, интеллектуальных игр, спектаклей, свадебной церемонии и многого другого. Большой ажиотаж вызвали деловая пленарная сессия и пресс-конференция.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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