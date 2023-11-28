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День Югры на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 28.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:55 28.11.2023 (обновлено: 10:20 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/yugra-1911968649.html
День Югры на выставке-форуме "Россия"
День Югры на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 28.11.2023
День Югры на выставке-форуме "Россия"
День Ханты-Мансийского округа – Югры прошел на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Развлечения, угощения, розыгрыши путевок в Югру, настоящая свадьба в традициях... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:55
2023-11-28T10:20
фото
вднх
выставка-форум "россия"
ханты-мансийский автономный округ
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День Ханты-Мансийского округа – Югры прошел на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Развлечения, угощения, розыгрыши путевок в Югру, настоящая свадьба в традициях народов ханты и манси... . О том, каким был этот яркий праздник - в фотоленте РИА Новости.Все представленные на ВДНХ регионы стремились не только представить свои достижения, но и привлечь, удивить, развлечь зрителя. Югра – не исключение. Регион постарался, и программа Дня региона получилась наиболее масштабной на выставке. День Югры праздновали сразу на нескольких площадках, а также на Главной сцене ВДНХ. Праздник был на все вкусы. Он состоял из концертов (в том числе, и звезд), кулинарного фестиваля, мастер-классов, интеллектуальных игр, спектаклей, свадебной церемонии и многого другого. Большой ажиотаж вызвали деловая пленарная сессия и пресс-конференция.
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, вднх, выставка-форум "россия", фото
Фото, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Ханты-Мансийский Автономный Округ

День Югры на выставке-форуме "Россия"

Читать ria.ru в
День Ханты-Мансийского округа – Югры прошел на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Развлечения, угощения, розыгрыши путевок в Югру, настоящая свадьба в традициях народов ханты и манси... . О том, каким был этот яркий праздник - в фотоленте РИА Новости.
Все представленные на ВДНХ регионы стремились не только представить свои достижения, но и привлечь, удивить, развлечь зрителя. Югра – не исключение. Регион постарался, и программа Дня региона получилась наиболее масштабной на выставке. День Югры праздновали сразу на нескольких площадках, а также на Главной сцене ВДНХ. Праздник был на все вкусы. Он состоял из концертов (в том числе, и звезд), кулинарного фестиваля, мастер-классов, интеллектуальных игр, спектаклей, свадебной церемонии и многого другого. Большой ажиотаж вызвали деловая пленарная сессия и пресс-конференция.
© Фото : Пресс-центр правительства ЮгрыСтарт празднику дала губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова: "Увидеть Югру — влюбиться в Россию! Эти слова не случайно запали в душу многим, ведь главное богатство нашего региона — люди! Талантливые, смелые, великодушные, готовые прийти на помощь и согреть своим теплом в самые суровые морозы".
Старт празднику дала губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова: Увидеть Югру — влюбиться в Россию! Эти слова не случайно запали в душу многим, ведь главное богатство нашего региона — люди! Талантливые, смелые, великодушные, готовые прийти на помощь и согреть своим теплом в самые суровые морозы
Старт празднику дала губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова: "Увидеть Югру — влюбиться в Россию! Эти слова не случайно запали в душу многим, ведь главное богатство нашего региона — люди! Талантливые, смелые, великодушные, готовые прийти на помощь и согреть своим теплом в самые суровые морозы".
© Фото : Пресс-центр правительства Югры
1 из 16
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА НовостиВместе с губернатором праздник открыли молодые амбассадоры Югры, отличившиеся в учебе, победители олимпиад, конкурсов профессионального мастерства. Эти молодые люди будут развивать регион и страну в ближайшем будущем.
Вместе с губернатором праздник открыли молодые амбассадоры Югры, отличившиеся в учебе, победители олимпиад, конкурсов профессионального мастерства. Эти молодые люди будут развивать регион и страну в ближайшем будущем.
Вместе с губернатором праздник открыли молодые амбассадоры Югры, отличившиеся в учебе, победители олимпиад, конкурсов профессионального мастерства. Эти молодые люди будут развивать регион и страну в ближайшем будущем.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 16
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПолпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев: "Сегодня мы должны говорить о нашей молодежи, о будущем".
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев: Сегодня мы должны говорить о нашей молодежи, о будущем.
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев: "Сегодня мы должны говорить о нашей молодежи, о будущем".
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фото : Пресс-центр правительства ЮгрыНа день Югры приехала не только молодежь. Легендарная Мария Кузьминична Волдина - хантыйская поэтесса, сказительница, неоднократный лауреат литературных премий приехала в Москву поздравить родную землю с праздником.
На день Югры приехала не только молодежь. Легендарная Мария Кузьминична Волдина - хантыйская поэтесса, сказительница, неоднократный лауреат литературных премий приехала в Москву поздравить родную землю с праздником.
На день Югры приехала не только молодежь. Легендарная Мария Кузьминична Волдина - хантыйская поэтесса, сказительница, неоднократный лауреат литературных премий приехала в Москву поздравить родную землю с праздником.
© Фото : Пресс-центр правительства Югры
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© Фото : Пресс-центр правительства Югры

Герой России и космонавт Сергей Рыжиков на форуме рассказал, что автономный округ для него является родным и близким местом, где он провел лучшие годы жизни. Герой признался, что с Югрой связаны самые лучшие его воспоминания из детства и школьных лет. "В первую очередь отвез бы друзей на речку. Вспомнили, как когда-то в детстве уезжали с ночевкой на Аган, где мечтали и смотрели на звезды. Природа, ее первозданная и необычная красота – самое важное, что бы я хотел показать друзьям", – сказал Рыжиков".

Космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рыжиков специально приехал на стенд Югры, чтобы поддержать родной край, где провел лучшие годы.

Герой России и космонавт Сергей Рыжиков на форуме рассказал, что автономный округ для него является родным и близким местом, где он провел лучшие годы жизни. Герой признался, что с Югрой связаны самые лучшие его воспоминания из детства и школьных лет. "В первую очередь отвез бы друзей на речку. Вспомнили, как когда-то в детстве уезжали с ночевкой на Аган, где мечтали и смотрели на звезды. Природа, ее первозданная и необычная красота – самое важное, что бы я хотел показать друзьям", – сказал Рыжиков".

© Фото : Пресс-центр правительства Югры
5 из 16
© Фото : Пресс-центр правительства Югры

Для участия в открытии Дня Югры и шоу "Магия края" были отобраны самые лучшие и яркие артисты. Молодежь региона чтит традиции и исполняет танцы народов ханты и манси.

Для участия в открытии Дня Югры и шоу Магия края были отобраны самые лучшие и яркие артисты. Молодежь региона чтит традиции и исполняет танцы народов ханты и манси

Для участия в открытии Дня Югры и шоу "Магия края" были отобраны самые лучшие и яркие артисты. Молодежь региона чтит традиции и исполняет танцы народов ханты и манси.

© Фото : Пресс-центр правительства Югры
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© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСозданный в 2005 году ансамбль "Млада" из Ханты-Мансийска неоднократно побеждал в конкурсах и на фестивалях, он часто представляет Югру на международных площадках. Основу ансамбля составляют выпускники Ханты-Мансийского филиала Российской академии музыки имени Гнесиных.
Созданный в 2005 году ансамбль Млада из Ханты-Мансийска неоднократно побеждал в конкурсах и на фестивалях, он часто представляет Югру на международных площадках. Основу ансамбля составляют выпускники Ханты-Мансийского филиала Российской академии музыки имени Гнесиных
Созданный в 2005 году ансамбль "Млада" из Ханты-Мансийска неоднократно побеждал в конкурсах и на фестивалях, он часто представляет Югру на международных площадках. Основу ансамбля составляют выпускники Ханты-Мансийского филиала Российской академии музыки имени Гнесиных.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
© Фото : Пресс-центр правительства ЮгрыГастрономический фестиваль "Вкус Югры" познакомил гостей выставки с национальными и повседневными блюдами югорчан
Гастрономический фестиваль Вкус Югры познакомил гостей выставки с национальными и повседневными блюдами югорчан
Гастрономический фестиваль "Вкус Югры" познакомил гостей выставки с национальными и повседневными блюдами югорчан
© Фото : Пресс-центр правительства Югры
8 из 16
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГости выставки посетили мастер-класс по изготовлению елочной игрушки "Ищке-Ики", куклы "Акань", приняли участие в разгадывании головоломок народов Крайнего Севера
Гости выставки посетили мастер-класс по изготовлению елочной игрушки Ищке-Ики, куклы Акань, приняли участие в разгадывании головоломок народов Крайнего Севера
Гости выставки посетили мастер-класс по изготовлению елочной игрушки "Ищке-Ики", куклы "Акань", приняли участие в разгадывании головоломок народов Крайнего Севера
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАртисты Сургутского музыкально-драматического театра показали пластический спектакль "Танец с медведем" по мотивам мифологии народа ханты
Артисты Сургутского музыкально-драматического театра показали пластический спектакль Танец с медведем по мотивам мифологии народа ханты
Артисты Сургутского музыкально-драматического театра показали пластический спектакль "Танец с медведем" по мотивам мифологии народа ханты
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЮгорская свадьба – не только праздничная церемония, но и завораживающее зрелище. Посетители выставки смогли стать свидетелями обряда бракосочетания жениха из народа ханты Виталия Русскина и невесты-манси Татьяны Бахтияровой
Югорская свадьба – не только праздничная церемония, но и завораживающее зрелище. Посетители выставки смогли стать свидетелями обряда бракосочетания жениха из народа ханты Виталия Русскина и невесты-манси Татьяны Бахтияровой
Югорская свадьба – не только праздничная церемония, но и завораживающее зрелище. Посетители выставки смогли стать свидетелями обряда бракосочетания жениха из народа ханты Виталия Русскина и невесты-манси Татьяны Бахтияровой
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На пленарной сессии выставки-форума "Россия" на тему "Инвестиция в человека – инвестиция в будущее" губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о системной и многолетней политике поддержки семей, югорском материнском капитале, который получают многодетные семьи. Следующий год президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи. А в Югре региональный Год семьи уже проводился в 2019 году. На фото: Наталья Комарова и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комаров и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев

На пленарной сессии выставки-форума "Россия" на тему "Инвестиция в человека – инвестиция в будущее" губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о системной и многолетней политике поддержки семей, югорском материнском капитале, который получают многодетные семьи. Следующий год президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи. А в Югре региональный Год семьи уже проводился в 2019 году. На фото: Наталья Комарова и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА НовостиСимвол Югры – мамонт, который стал центральным элементом оформления стенда округа, получил в результате народного голосования имя Югорка
Символ Югры – мамонт, который стал центральным элементом оформления стенда округа, получил в результате народного голосования имя Югорка
Символ Югры – мамонт, который стал центральным элементом оформления стенда округа, получил в результате народного голосования имя Югорка
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
13 из 16
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВесь день югорская экспозиция привлекала гостей – от мала до велика. Вечер завершился большим мультимедийным шоу "Магия Края: путешествие по Югре". На одной сцене выступили как известные исполнители, так и югорские артисты – хранители традиций региона
Весь день югорская экспозиция привлекала гостей – от мала до велика. Вечер завершился большим мультимедийным шоу Магия Края: путешествие по Югре. На одной сцене выступили как известные исполнители, так и югорские артисты – хранители традиций региона
Весь день югорская экспозиция привлекала гостей – от мала до велика. Вечер завершился большим мультимедийным шоу "Магия Края: путешествие по Югре". На одной сцене выступили как известные исполнители, так и югорские артисты – хранители традиций региона
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16
© Фото : Пресс-центр правительства ЮгрыНа масштабном иммерсивном шоу "Магия края: путешествие по Юг" вместе с югорскими артистами на Главной сцене ВДНХ выступили звезды - Анастасия Спиридонова, Варвара, Ольга Кормухина, Надежда Бабкина, группа "Пятеро", MIA BOYKO, "Дискотека Авария"
На масштабном иммерсивном шоу Магия края: путешествие по Юг вместе с югорскими артистами на Главной сцене ВДНХ выступили звезды - Анастасия Спиридонова, Варвара, Ольга Кормухина, Надежда Бабкина, группа Пятеро, MIA BOYKO, Дискотека Авария
На масштабном иммерсивном шоу "Магия края: путешествие по Юг" вместе с югорскими артистами на Главной сцене ВДНХ выступили звезды - Анастасия Спиридонова, Варвара, Ольга Кормухина, Надежда Бабкина, группа "Пятеро", MIA BOYKO, "Дискотека Авария"
© Фото : Пресс-центр правительства Югры
15 из 16
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГостеприимный стенд Югры в павильоне №75 ВДНХ работает до 12 апреля 2024 года и каждый день, с утра до вечера, ждет гостей.
Гостеприимный стенд Югры в павильоне №75 ВДНХ работает до 12 апреля 2024 года и каждый день, с утра до вечера, ждет гостей
Гостеприимный стенд Югры в павильоне №75 ВДНХ работает до 12 апреля 2024 года и каждый день, с утра до вечера, ждет гостей.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругФотоВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
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