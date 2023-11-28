День Ханты-Мансийского округа – Югры прошел на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Развлечения, угощения, розыгрыши путевок в Югру, настоящая свадьба в традициях народов ханты и манси... . О том, каким был этот яркий праздник - в фотоленте РИА Новости.Все представленные на ВДНХ регионы стремились не только представить свои достижения, но и привлечь, удивить, развлечь зрителя. Югра – не исключение. Регион постарался, и программа Дня региона получилась наиболее масштабной на выставке. День Югры праздновали сразу на нескольких площадках, а также на Главной сцене ВДНХ. Праздник был на все вкусы. Он состоял из концертов (в том числе, и звезд), кулинарного фестиваля, мастер-классов, интеллектуальных игр, спектаклей, свадебной церемонии и многого другого. Большой ажиотаж вызвали деловая пленарная сессия и пресс-конференция.
Фото, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Ханты-Мансийский Автономный Округ
День Югры на выставке-форуме "Россия"
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День Ханты-Мансийского округа – Югры прошел на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Развлечения, угощения, розыгрыши путевок в Югру, настоящая свадьба в традициях народов ханты и манси... . О том, каким был этот яркий праздник - в фотоленте РИА Новости.
Все представленные на ВДНХ регионы стремились не только представить свои достижения, но и привлечь, удивить, развлечь зрителя. Югра – не исключение. Регион постарался, и программа Дня региона получилась наиболее масштабной на выставке. День Югры праздновали сразу на нескольких площадках, а также на Главной сцене ВДНХ. Праздник был на все вкусы. Он состоял из концертов (в том числе, и звезд), кулинарного фестиваля, мастер-классов, интеллектуальных игр, спектаклей, свадебной церемонии и многого другого. Большой ажиотаж вызвали деловая пленарная сессия и пресс-конференция.
Старт празднику дала губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова: "Увидеть Югру — влюбиться в Россию! Эти слова не случайно запали в душу многим, ведь главное богатство нашего региона — люди! Талантливые, смелые, великодушные, готовые прийти на помощь и согреть своим теплом в самые суровые морозы".
Вместе с губернатором праздник открыли молодые амбассадоры Югры, отличившиеся в учебе, победители олимпиад, конкурсов профессионального мастерства. Эти молодые люди будут развивать регион и страну в ближайшем будущем.
На день Югры приехала не только молодежь. Легендарная Мария Кузьминична Волдина - хантыйская поэтесса, сказительница, неоднократный лауреат литературных премий приехала в Москву поздравить родную землю с праздником.
Герой России и космонавт Сергей Рыжиков на форуме рассказал, что автономный округ для него является родным и близким местом, где он провел лучшие годы жизни. Герой признался, что с Югрой связаны самые лучшие его воспоминания из детства и школьных лет. "В первую очередь отвез бы друзей на речку. Вспомнили, как когда-то в детстве уезжали с ночевкой на Аган, где мечтали и смотрели на звезды. Природа, ее первозданная и необычная красота – самое важное, что бы я хотел показать друзьям", – сказал Рыжиков".
Герой России и космонавт Сергей Рыжиков на форуме рассказал, что автономный округ для него является родным и близким местом, где он провел лучшие годы жизни. Герой признался, что с Югрой связаны самые лучшие его воспоминания из детства и школьных лет. "В первую очередь отвез бы друзей на речку. Вспомнили, как когда-то в детстве уезжали с ночевкой на Аган, где мечтали и смотрели на звезды. Природа, ее первозданная и необычная красота – самое важное, что бы я хотел показать друзьям", – сказал Рыжиков".
Созданный в 2005 году ансамбль "Млада" из Ханты-Мансийска неоднократно побеждал в конкурсах и на фестивалях, он часто представляет Югру на международных площадках. Основу ансамбля составляют выпускники Ханты-Мансийского филиала Российской академии музыки имени Гнесиных.
Югорская свадьба – не только праздничная церемония, но и завораживающее зрелище. Посетители выставки смогли стать свидетелями обряда бракосочетания жениха из народа ханты Виталия Русскина и невесты-манси Татьяны Бахтияровой
На пленарной сессии выставки-форума "Россия" на тему "Инвестиция в человека – инвестиция в будущее" губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о системной и многолетней политике поддержки семей, югорском материнском капитале, который получают многодетные семьи. Следующий год президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи. А в Югре региональный Год семьи уже проводился в 2019 году. На фото: Наталья Комарова и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
На пленарной сессии выставки-форума "Россия" на тему "Инвестиция в человека – инвестиция в будущее" губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о системной и многолетней политике поддержки семей, югорском материнском капитале, который получают многодетные семьи. Следующий год президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи. А в Югре региональный Год семьи уже проводился в 2019 году. На фото: Наталья Комарова и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Весь день югорская экспозиция привлекала гостей – от мала до велика. Вечер завершился большим мультимедийным шоу "Магия Края: путешествие по Югре". На одной сцене выступили как известные исполнители, так и югорские артисты – хранители традиций региона
На масштабном иммерсивном шоу "Магия края: путешествие по Юг" вместе с югорскими артистами на Главной сцене ВДНХ выступили звезды - Анастасия Спиридонова, Варвара, Ольга Кормухина, Надежда Бабкина, группа "Пятеро", MIA BOYKO, "Дискотека Авария"
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