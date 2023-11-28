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Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки - РИА Новости, 28.11.2023
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11:21 28.11.2023 (обновлено: 11:48 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/yandeks-1912306576.html
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки - РИА Новости, 28.11.2023
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки с разных устройств, делясь ссылкой, а продукты придут одним заказом, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:21
2023-11-28T11:48
технологии
яндекс
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки с разных устройств, делясь ссылкой, а продукты придут одним заказом, говорится в сообщении пресс-службы сервиса. "В "Яндекс Лавке" покупатели теперь могут вместе собирать корзину с товарами. Для этого на сервисе появилась возможность поделиться ссылкой на наполненную корзину с другими людьми. Это удобно при совместных покупках. Например, при подготовке к новогодней вечеринке не нужно спрашивать у других, что конкретно им купить, - каждый может сам выбрать продукты и добавить их в корзину. Все это приедет одним заказом", - говорится в сообщении. По словам специалистов, чтобы воспользоваться новой опцией, нужно открыть приложение, положить товары в корзину, нажать в ней на значок "Поделиться" и отправить другому человеку ссылку или QR-код. При переходе по ним в корзине уже будут товары, который выбрал первый покупатель, а второй человек может добавить к ним что-нибудь еще и поделиться корзиной со следующим покупателем или оформить заказ. В начале лета "Яндекс Лавка" анонсировала начало ребрендинга, в ходе него был обновлен логотип, а также расширен ассортимент и количество больших дарксторов (компактных складов для обработки онлайн-заказов).
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технологии, яндекс
Технологии, Яндекс
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки

В "Яндекс Лавке" стали возможны совместные покупки с разных устройств

© Фото : ЯндексКурьер "Яндекс Лавки"
Курьер Яндекс Лавки - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Яндекс
Курьер "Яндекс Лавки". Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки с разных устройств, делясь ссылкой, а продукты придут одним заказом, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
"В "Яндекс Лавке" покупатели теперь могут вместе собирать корзину с товарами. Для этого на сервисе появилась возможность поделиться ссылкой на наполненную корзину с другими людьми. Это удобно при совместных покупках. Например, при подготовке к новогодней вечеринке не нужно спрашивать у других, что конкретно им купить, - каждый может сам выбрать продукты и добавить их в корзину. Все это приедет одним заказом", - говорится в сообщении.
По словам специалистов, чтобы воспользоваться новой опцией, нужно открыть приложение, положить товары в корзину, нажать в ней на значок "Поделиться" и отправить другому человеку ссылку или QR-код. При переходе по ним в корзине уже будут товары, который выбрал первый покупатель, а второй человек может добавить к ним что-нибудь еще и поделиться корзиной со следующим покупателем или оформить заказ.
В начале лета "Яндекс Лавка" анонсировала начало ребрендинга, в ходе него был обновлен логотип, а также расширен ассортимент и количество больших дарксторов (компактных складов для обработки онлайн-заказов).
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