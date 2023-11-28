https://ria.ru/20231128/yandeks-1912306576.html
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки - РИА Новости, 28.11.2023
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки с разных устройств, делясь ссылкой, а продукты придут одним заказом, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:21
2023-11-28T11:21
2023-11-28T11:48
технологии
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912313115_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2e3681d564081a8cd71f631dce977e24.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки с разных устройств, делясь ссылкой, а продукты придут одним заказом, говорится в сообщении пресс-службы сервиса. "В "Яндекс Лавке" покупатели теперь могут вместе собирать корзину с товарами. Для этого на сервисе появилась возможность поделиться ссылкой на наполненную корзину с другими людьми. Это удобно при совместных покупках. Например, при подготовке к новогодней вечеринке не нужно спрашивать у других, что конкретно им купить, - каждый может сам выбрать продукты и добавить их в корзину. Все это приедет одним заказом", - говорится в сообщении. По словам специалистов, чтобы воспользоваться новой опцией, нужно открыть приложение, положить товары в корзину, нажать в ней на значок "Поделиться" и отправить другому человеку ссылку или QR-код. При переходе по ним в корзине уже будут товары, который выбрал первый покупатель, а второй человек может добавить к ним что-нибудь еще и поделиться корзиной со следующим покупателем или оформить заказ. В начале лета "Яндекс Лавка" анонсировала начало ребрендинга, в ходе него был обновлен логотип, а также расширен ассортимент и количество больших дарксторов (компактных складов для обработки онлайн-заказов).
https://ria.ru/20231127/taksi-1912194767.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912313115_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_e4ee8fe886e8af0ef3774920e3552a06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки
В "Яндекс Лавке" стали возможны совместные покупки с разных устройств
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки с разных устройств, делясь ссылкой, а продукты придут одним заказом, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
"В "Яндекс Лавке" покупатели теперь могут вместе собирать корзину с товарами. Для этого на сервисе появилась возможность поделиться ссылкой на наполненную корзину с другими людьми. Это удобно при совместных покупках. Например, при подготовке к новогодней вечеринке не нужно спрашивать у других, что конкретно им купить, - каждый может сам выбрать продукты и добавить их в корзину. Все это приедет одним заказом", - говорится в сообщении.
По словам специалистов, чтобы воспользоваться новой опцией, нужно открыть приложение, положить товары в корзину, нажать в ней на значок "Поделиться" и отправить другому человеку ссылку или QR-код. При переходе по ним в корзине уже будут товары, который выбрал первый покупатель, а второй человек может добавить к ним что-нибудь еще и поделиться корзиной со следующим покупателем или оформить заказ.
В начале лета "Яндекс Лавка" анонсировала начало ребрендинга, в ходе него был обновлен логотип, а также расширен ассортимент и количество больших дарксторов (компактных складов для обработки онлайн-заказов).
ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на рынке