https://ria.ru/20231128/yandeks-1912306576.html

Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки

Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки - РИА Новости, 28.11.2023

Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки

Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки с разных устройств, делясь ссылкой, а продукты придут одним заказом, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:21

2023-11-28T11:21

2023-11-28T11:48

технологии

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912313115_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2e3681d564081a8cd71f631dce977e24.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки с разных устройств, делясь ссылкой, а продукты придут одним заказом, говорится в сообщении пресс-службы сервиса. "В "Яндекс Лавке" покупатели теперь могут вместе собирать корзину с товарами. Для этого на сервисе появилась возможность поделиться ссылкой на наполненную корзину с другими людьми. Это удобно при совместных покупках. Например, при подготовке к новогодней вечеринке не нужно спрашивать у других, что конкретно им купить, - каждый может сам выбрать продукты и добавить их в корзину. Все это приедет одним заказом", - говорится в сообщении. По словам специалистов, чтобы воспользоваться новой опцией, нужно открыть приложение, положить товары в корзину, нажать в ней на значок "Поделиться" и отправить другому человеку ссылку или QR-код. При переходе по ним в корзине уже будут товары, который выбрал первый покупатель, а второй человек может добавить к ним что-нибудь еще и поделиться корзиной со следующим покупателем или оформить заказ. В начале лета "Яндекс Лавка" анонсировала начало ребрендинга, в ходе него был обновлен логотип, а также расширен ассортимент и количество больших дарксторов (компактных складов для обработки онлайн-заказов).

https://ria.ru/20231127/taksi-1912194767.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, яндекс