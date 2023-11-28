https://ria.ru/20231128/vzryvy-1912477620.html

На Украине сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

На Украине сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 28.11.2023

На Украине сообщили о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Мощные взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:59

2023-11-28T18:59

2023-11-28T18:59

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне раздаются мощные взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20231128/vzryvy-1912325438.html

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в мире, херсон, вооруженные силы рф, украина, киев