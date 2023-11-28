https://ria.ru/20231128/vzryvy-1912325438.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 28.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прогремели в Одесской области Украины, сообщает издание "Думская". РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:29
2023-11-28T12:29
2023-11-28T12:29
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, сообщает издание "Думская". "В области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20231128/zaporozhe-1912290452.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
"Думская": в Одесской области прогремели взрывы