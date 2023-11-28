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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/vzryvy-1912325438.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 28.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прогремели в Одесской области Украины, сообщает издание "Думская". РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:29
2023-11-28T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, сообщает издание "Думская". "В области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
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одесская область
днепропетровская область
украина
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в мире, одесская область, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

"Думская": в Одесской области прогремели взрывы

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, сообщает издание "Думская".
"В области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьДнепропетровская областьУкраина
 
 
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