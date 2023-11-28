https://ria.ru/20231128/vzryvy-1912325438.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 28.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прогремели в Одесской области Украины, сообщает издание "Думская". РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:29

2023-11-28T12:29

2023-11-28T12:29

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, сообщает издание "Думская". "В области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20231128/zaporozhe-1912290452.html

одесская область

днепропетровская область

украина

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