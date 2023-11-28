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Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить

Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить - РИА Новости, 28.11.2023

Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить

Боец украинского спецподразделения "Скала", попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал журналистам, что за отказ выполнять приказ... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:37

2023-11-28T11:37

2023-11-28T11:37

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Боец украинского спецподразделения "Скала", попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал журналистам, что за отказ выполнять приказ их могут физически устранить. "Есть, я слышал, такой подвал. Оттуда мало кто выходит живой… Именно здесь – в "Скале" (спецподразделение украинских боевиков)… отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций. Бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – я не знаю",- рассказал пленный. Ранее, еще с прошлого года, украинские пленные и Минобороны РФ неоднократно рассказывали о существовании в ВСУ специальных заградительных отрядов, стоящих за передним краем и расстреливающих тех, кто осмеливается ослушаться приказа или попытается сдаться в плен. В роли "заградителей" выступают боевики националистических подразделений и наемники, а их жертвами становятся слабо обученные мобилизованные и даже кадровые военные ВСУ.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр