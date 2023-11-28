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Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить
Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить - РИА Новости, 28.11.2023
Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить
Боец украинского спецподразделения "Скала", попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал журналистам, что за отказ выполнять приказ... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:37
2023-11-28T11:37
2023-11-28T11:37
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Боец украинского спецподразделения "Скала", попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал журналистам, что за отказ выполнять приказ их могут физически устранить. "Есть, я слышал, такой подвал. Оттуда мало кто выходит живой… Именно здесь – в "Скале" (спецподразделение украинских боевиков)… отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций. Бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – я не знаю",- рассказал пленный. Ранее, еще с прошлого года, украинские пленные и Минобороны РФ неоднократно рассказывали о существовании в ВСУ специальных заградительных отрядов, стоящих за передним краем и расстреливающих тех, кто осмеливается ослушаться приказа или попытается сдаться в плен. В роли "заградителей" выступают боевики националистических подразделений и наемники, а их жертвами становятся слабо обученные мобилизованные и даже кадровые военные ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
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Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить
Пленный: солдат ВСУ за неподчинение уводят в подвал, откуда они не возвращаются