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Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/vsu-1912311116.html
Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить
Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить - РИА Новости, 28.11.2023
Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить
Боец украинского спецподразделения "Скала", попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал журналистам, что за отказ выполнять приказ... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:37
2023-11-28T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Боец украинского спецподразделения "Скала", попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал журналистам, что за отказ выполнять приказ их могут физически устранить. "Есть, я слышал, такой подвал. Оттуда мало кто выходит живой… Именно здесь – в "Скале" (спецподразделение украинских боевиков)… отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций. Бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – я не знаю",- рассказал пленный. Ранее, еще с прошлого года, украинские пленные и Минобороны РФ неоднократно рассказывали о существовании в ВСУ специальных заградительных отрядов, стоящих за передним краем и расстреливающих тех, кто осмеливается ослушаться приказа или попытается сдаться в плен. В роли "заградителей" выступают боевики националистических подразделений и наемники, а их жертвами становятся слабо обученные мобилизованные и даже кадровые военные ВСУ.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный заявил, что за отказ выполнять приказ в ВСУ могут убить

Пленный: солдат ВСУ за неподчинение уводят в подвал, откуда они не возвращаются

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Боец украинского спецподразделения "Скала", попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал журналистам, что за отказ выполнять приказ их могут физически устранить.
"Есть, я слышал, такой подвал. Оттуда мало кто выходит живой… Именно здесь – в "Скале" (спецподразделение украинских боевиков)… отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций. Бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – я не знаю",- рассказал пленный.
Ранее, еще с прошлого года, украинские пленные и Минобороны РФ неоднократно рассказывали о существовании в ВСУ специальных заградительных отрядов, стоящих за передним краем и расстреливающих тех, кто осмеливается ослушаться приказа или попытается сдаться в плен. В роли "заградителей" выступают боевики националистических подразделений и наемники, а их жертвами становятся слабо обученные мобилизованные и даже кадровые военные ВСУ.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского
26 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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