https://ria.ru/20231128/vsu-1912300171.html
Пленный рассказал, как украинские командиры угрожают не проводить эвакуацию
Пленный рассказал, как украинские командиры угрожают не проводить эвакуацию - РИА Новости, 28.11.2023
Пленный рассказал, как украинские командиры угрожают не проводить эвакуацию
Командиры украинских боевиков угрожают не проводить эвакуацию с поля боя за отказ бойцов идти в атаку, рассказал журналистам боец ВСУ, попавший в плен в районе... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:51
2023-11-28T10:51
2023-11-28T10:51
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Командиры украинских боевиков угрожают не проводить эвакуацию с поля боя за отказ бойцов идти в атаку, рассказал журналистам боец ВСУ, попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области. "У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят : "Вы штурмовики …идите вперед… А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем оттуда", - рассказал пленный. Также он отметил неэффективность кассетных боеприпасов НАТО в качестве огневой поддержки, большое количество БПЛА ВС РФ на линии соприкосновения и точную работу российских минометных расчетов. За последнее время моральных дух украинских войск на линии соприкосновения особенно низок, судя по комментариям пленных на различных участках фронта. Так, один пленный на запорожском направлении рассказывал РИА Новости, что его командование было в курсе низкого духа и слабой подготовки его подразделения и тем не менее послало их в "пекло". Другой, сдавшийся на херсонском участке, говорил о "сотне трупов" солдат ВСУ, лежащих в месте высадки у Днепра, и о постоянном "перемалывании" участка российскими силами. Еще один, также взятый в плен после форсирования Днепра, говорил, что его с сослуживцами направили на передний край вообще без офицеров - "нас просто бросили, только утром только еле нашли нас - где мы прятались, на "выходы" отправляют нас, как пушечное мясо".
https://ria.ru/20231127/plennyy-1912012566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный рассказал, как украинские командиры угрожают не проводить эвакуацию
Пленный: командиры ВСУ угрожают не эвакуировать с поля боя за отказ атаковать
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Командиры украинских боевиков угрожают не проводить эвакуацию с поля боя за отказ бойцов идти в атаку, рассказал журналистам боец ВСУ, попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области.
"У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят : "Вы штурмовики …идите вперед… А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем оттуда", - рассказал пленный. Также он отметил неэффективность кассетных боеприпасов НАТО в качестве огневой поддержки, большое количество БПЛА ВС РФ на линии соприкосновения и точную работу российских минометных расчетов.
За последнее время моральных дух украинских войск на линии соприкосновения особенно низок, судя по комментариям пленных на различных участках фронта. Так, один пленный на запорожском направлении рассказывал РИА Новости, что его командование было в курсе низкого духа и слабой подготовки его подразделения и тем не менее послало их в "пекло". Другой, сдавшийся на херсонском участке, говорил о "сотне трупов" солдат ВСУ
, лежащих в месте высадки у Днепра, и о постоянном "перемалывании" участка российскими силами.
Еще один, также взятый в плен после форсирования Днепра, говорил, что его с сослуживцами направили на передний край вообще без офицеров - "нас просто бросили, только утром только еле нашли нас - где мы прятались, на "выходы" отправляют нас, как пушечное мясо".
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