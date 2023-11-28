https://ria.ru/20231128/vstrecha-1912260861.html

Сунак отменил встречу с премьером Греции

Сунак отменил встречу с премьером Греции - РИА Новости, 28.11.2023

Сунак отменил встречу с премьером Греции

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом, премьер Греции... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:09

2023-11-28T03:09

2023-11-28T03:12

риши сунак

кириакос мицотакис

великобритания

украина

греция

британский музей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg

АФИНЫ, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом, премьер Греции выразил досаду отменой встречи, поскольку надеялся обсудить возвращение мрамора Парфенона из Британского музея, об этом говорится в заявлении Мицотакиса, переданном в РИА Новости. "Я выражаю свою досаду тем, что премьер-министр Великобритании отменил нашу запланированную встречу за несколько часов до ее проведения", - сообщил греческий премьер. По его словам, Грецию и Великобританию объединяют традиционные узы дружбы, а рамки двусторонних отношений чрезвычайно широки. "Позиция Греции по вопросу о скульптурах Парфенона хорошо известна. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить ее с моим британским коллегой, а также основные проблемы международного характера: сектор Газа, Украина, климатический кризис, миграция. Тот, кто уверен в правоте и справедливости своих позиций, никогда не боится борьбы аргументов", - заявил Мицотакис. Премьер-министр Греции находится в Лондоне с рабочим визитом. Накануне он заявил журналистам, что находящиеся в Британском музее скульптуры Парфенона сейчас были украдены, и вопрос об их принадлежности не стоит, стоит вопрос их воссоединения со скульптурами в Афинах. Мицотакис сказал, что надеется вернуть скульптуры Парфенона во время второго четырехлетнего срока пребывания у власти. Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция заявляет, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур и добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей. В марте газета Guardian со ссылкой на британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что Великобритания не планирует возвращать Греции мраморные скульптуры Парфенона.

https://ria.ru/20211025/gretsiya-1756205992.html

великобритания

украина

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

риши сунак, кириакос мицотакис, великобритания, украина, греция, британский музей