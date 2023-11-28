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Путин поблагодарил Всемирный русский собор за укрепление государственности
Путин поблагодарил Всемирный русский собор за укрепление государственности - РИА Новости, 28.11.2023
Путин поблагодарил Всемирный русский собор за укрепление государственности
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников Всемирного русского народного собора за вклад в укрепление российской государственности и консолидацию... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:42
2023-11-28T16:42
2023-11-28T16:42
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников Всемирного русского народного собора за вклад в укрепление российской государственности и консолидацию общества. "Хочу прежде всего поблагодарить вас, поблагодарить за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, консолидацию общества и за ту помощь, которую всегда оказываете соотечественникам - всем, кого объединяет большой Русский мир ", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора. Он напомнил, что Всемирный русский народный собор был учрежден в 1993 году - это было время "сложное, переломное для страны". "Тогда Собор смог объединить вокруг общих целей представителей Русской Православной церкви, других религиозных организаций, политические партии, движения, деятелей культуры, учёных, предпринимателей - людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном - в своей твёрдой патриотической позиции", - подчеркнул президент. Он также отметил, что многие представители ВРНС находятся сегодня на Донбассе и в Новороссии - среди волонтёров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, защищают людей в новых регионах страны.
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россия, владимир путин, донбасс, новороссия, русская православная церковь, врнс, общество
Россия, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия, Русская православная церковь, ВРНС, Общество
Путин поблагодарил Всемирный русский собор за укрепление государственности
Путин поблагодарил Всемирный русский собор за укрепление государственности