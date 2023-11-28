https://ria.ru/20231128/vrns-1912425920.html

Путин поблагодарил Всемирный русский собор за укрепление государственности

Путин поблагодарил Всемирный русский собор за укрепление государственности - РИА Новости, 28.11.2023

Путин поблагодарил Всемирный русский собор за укрепление государственности

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников Всемирного русского народного собора за вклад в укрепление российской государственности и консолидацию... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:42

2023-11-28T16:42

2023-11-28T16:42

россия

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донбасс

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников Всемирного русского народного собора за вклад в укрепление российской государственности и консолидацию общества. "Хочу прежде всего поблагодарить вас, поблагодарить за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, консолидацию общества и за ту помощь, которую всегда оказываете соотечественникам - всем, кого объединяет большой Русский мир ", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора. Он напомнил, что Всемирный русский народный собор был учрежден в 1993 году - это было время "сложное, переломное для страны". "Тогда Собор смог объединить вокруг общих целей представителей Русской Православной церкви, других религиозных организаций, политические партии, движения, деятелей культуры, учёных, предпринимателей - людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном - в своей твёрдой патриотической позиции", - подчеркнул президент. Он также отметил, что многие представители ВРНС находятся сегодня на Донбассе и в Новороссии - среди волонтёров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, защищают людей в новых регионах страны.

https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html

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россия, владимир путин, донбасс, новороссия, русская православная церковь, врнс, общество