https://ria.ru/20231128/vnedorozhnik-1912323122.html

Китайский автоконцерн представил в России новый внедорожник

Китайский автоконцерн представил в России новый внедорожник - РИА Новости, 28.11.2023

Китайский автоконцерн представил в России новый внедорожник

Китайская Sinomach Automobile презентовала в России внедорожник Paladin, продажи новинки под брендом Oting начнутся 15 января 2024 года, сообщили в компании. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:23

2023-11-28T12:23

2023-11-28T15:01

россия

авто

китай

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Китайская Sinomach Automobile презентовала в России внедорожник Paladin, продажи новинки под брендом Oting начнутся 15 января 2024 года, сообщили в компании."Россия — это первый экспортный рынок для Sinomach Automobile. Мы приложим все усилия, чтобы работа в России была успешной и плодотворной. Мы предлагаем привлекательные цены на наш первый автомобиль, а также выгодные условия для партнерства для дилеров", — отметил гендиректор Hyperion Lising (подразделение Sinomach Automobile) Фань Юнчжэн.Внедорожник Paladin выпускают на платформе Nissan Terra. Компания подписала дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan сроком на пять лет. Автомобиль оснастили двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 и восьмиступенчатым автоматом ZF. Цена на базовую комплектацию составит от 3,8 миллиона рублей.Автокомпания намерена развивать дилерскую сеть в России и планирует открыть на первом этапе 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге. Позднее они появятся по всей стране.

https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html

россия

китай

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россия, авто, китай