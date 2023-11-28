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Китайский автоконцерн представил в России новый внедорожник - РИА Новости, 28.11.2023
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12:23 28.11.2023 (обновлено: 15:01 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/vnedorozhnik-1912323122.html
Китайский автоконцерн представил в России новый внедорожник
Китайский автоконцерн представил в России новый внедорожник - РИА Новости, 28.11.2023
Китайский автоконцерн представил в России новый внедорожник
Китайская Sinomach Automobile презентовала в России внедорожник Paladin, продажи новинки под брендом Oting начнутся 15 января 2024 года, сообщили в компании. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:23
2023-11-28T15:01
россия
авто
китай
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Китайская Sinomach Automobile презентовала в России внедорожник Paladin, продажи новинки под брендом Oting начнутся 15 января 2024 года, сообщили в компании.&quot;Россия — это первый экспортный рынок для Sinomach Automobile. Мы приложим все усилия, чтобы работа в России была успешной и плодотворной. Мы предлагаем привлекательные цены на наш первый автомобиль, а также выгодные условия для партнерства для дилеров&quot;, — отметил гендиректор Hyperion Lising (подразделение Sinomach Automobile) Фань Юнчжэн.Внедорожник Paladin выпускают на платформе Nissan Terra. Компания подписала дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan сроком на пять лет. Автомобиль оснастили двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 и восьмиступенчатым автоматом ZF. Цена на базовую комплектацию составит от 3,8 миллиона рублей.Автокомпания намерена развивать дилерскую сеть в России и планирует открыть на первом этапе 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге. Позднее они появятся по всей стране.
https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html
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россия, авто, китай
Россия, Авто, Китай
Китайский автоконцерн представил в России новый внедорожник

Китайская Sinomach Automobile презентовала в России внедорожник Paladin

© РИА НовостиКитайская Sinomach Automobile
Китайская Sinomach Automobile
© РИА Новости
Китайская Sinomach Automobile
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Китайская Sinomach Automobile презентовала в России внедорожник Paladin, продажи новинки под брендом Oting начнутся 15 января 2024 года, сообщили в компании.
«

"Россия — это первый экспортный рынок для Sinomach Automobile. Мы приложим все усилия, чтобы работа в России была успешной и плодотворной. Мы предлагаем привлекательные цены на наш первый автомобиль, а также выгодные условия для партнерства для дилеров", — отметил гендиректор Hyperion Lising (подразделение Sinomach Automobile) Фань Юнчжэн.

Внедорожник Paladin выпускают на платформе Nissan Terra. Компания подписала дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan сроком на пять лет. Автомобиль оснастили двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 и восьмиступенчатым автоматом ZF. Цена на базовую комплектацию составит от 3,8 миллиона рублей.

Sinomach Automobile — дочерняя компания китайского концерна Sinomach, который является производителем промышленного оборудования в Китае и лидером по импорту на китайский рынок автомобилей ведущих мировых марок. Сам концерн находится под контролем правительства КНР и входит в мировой рейтинг крупнейших предприятий Fortune 500.

Автокомпания намерена развивать дилерскую сеть в России и планирует открыть на первом этапе 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге. Позднее они появятся по всей стране.
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