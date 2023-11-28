Рейтинг@Mail.ru
Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/usloviya-1912466215.html
Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей
Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей - РИА Новости, 28.11.2023
Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что многое еще предстоит сделать для улучшения условий жизни многодетных семей, в том числе обеспечить доступность... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:22
2023-11-28T18:22
общество
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912462656_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_502a23552804f1437b3cbf5bfde2afee.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что многое еще предстоит сделать для улучшения условий жизни многодетных семей, в том числе обеспечить доступность строительства домов, государство постоянно уделяет внимание вопросам поддержки семей. "Согласен, что нам ещё очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Но, как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание, не случайно следующий год мы объявляем Годом семьи", - сказал Путин на заседании Всемирного русского народного собора. Он отметил, что на таких мероприятиях, в ходе дискуссий с депутатами Госдумы и общественными организациями можно искать "наиболее эффективные, необходимые, важные и возможные для государства в сегодняшних условиях меры поддержки семей с детьми". "Здесь, конечно, и продолжение льготной ипотеки, унификация и сосредоточение внимания на наиболее эффективных способах поддержки в виде различных льгот, пособий и так далее, объединение чего-то с чем-то... У нас целая программа большая выстроена - такая, которой в истории нашей страны никогда и не было", - добавил президент. Он согласился, что необходимо развивать и домостроение, чтобы оно было более доступным для семей. "Конечно, для большой семьи с большим количеством людей нужны отдельные дома, нужно развивать домостроение. Мы так и делаем. Вопрос в том, чтобы всё, что делается, было доступным - более доступным, чем сегодня. Это касается и различных вариантов поддержки семей", - заявил Путин, добавив, что власти будут над этим работать.
https://ria.ru/20231128/putin-1912450169.html
https://ria.ru/20231128/putin-1912446919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912462656_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_5ec576edc871b1dbcc027bd70e69b828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей

Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что многое еще предстоит сделать для улучшения условий жизни многодетных семей, в том числе обеспечить доступность строительства домов, государство постоянно уделяет внимание вопросам поддержки семей.
«
"Согласен, что нам ещё очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Но, как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание, не случайно следующий год мы объявляем Годом семьи", - сказал Путин на заседании Всемирного русского народного собора.
Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии ВРНС - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Путин назвал свободный народ источником суверенной власти
Вчера, 17:30
Он отметил, что на таких мероприятиях, в ходе дискуссий с депутатами Госдумы и общественными организациями можно искать "наиболее эффективные, необходимые, важные и возможные для государства в сегодняшних условиях меры поддержки семей с детьми".
«
"Здесь, конечно, и продолжение льготной ипотеки, унификация и сосредоточение внимания на наиболее эффективных способах поддержки в виде различных льгот, пособий и так далее, объединение чего-то с чем-то... У нас целая программа большая выстроена - такая, которой в истории нашей страны никогда и не было", - добавил президент.
Он согласился, что необходимо развивать и домостроение, чтобы оно было более доступным для семей.
«
"Конечно, для большой семьи с большим количеством людей нужны отдельные дома, нужно развивать домостроение. Мы так и делаем. Вопрос в том, чтобы всё, что делается, было доступным - более доступным, чем сегодня. Это касается и различных вариантов поддержки семей", - заявил Путин, добавив, что власти будут над этим работать.
Путин: Быть русским – это прежде всего ответственность за сбережение России - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Путин рассказал, что значит быть русским
Вчера, 17:21
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала