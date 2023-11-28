https://ria.ru/20231128/usloviya-1912466215.html

Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей

Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей - РИА Новости, 28.11.2023

Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что многое еще предстоит сделать для улучшения условий жизни многодетных семей, в том числе обеспечить доступность... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:22

2023-11-28T18:22

2023-11-28T18:22

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что многое еще предстоит сделать для улучшения условий жизни многодетных семей, в том числе обеспечить доступность строительства домов, государство постоянно уделяет внимание вопросам поддержки семей. "Согласен, что нам ещё очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Но, как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание, не случайно следующий год мы объявляем Годом семьи", - сказал Путин на заседании Всемирного русского народного собора. Он отметил, что на таких мероприятиях, в ходе дискуссий с депутатами Госдумы и общественными организациями можно искать "наиболее эффективные, необходимые, важные и возможные для государства в сегодняшних условиях меры поддержки семей с детьми". "Здесь, конечно, и продолжение льготной ипотеки, унификация и сосредоточение внимания на наиболее эффективных способах поддержки в виде различных льгот, пособий и так далее, объединение чего-то с чем-то... У нас целая программа большая выстроена - такая, которой в истории нашей страны никогда и не было", - добавил президент. Он согласился, что необходимо развивать и домостроение, чтобы оно было более доступным для семей. "Конечно, для большой семьи с большим количеством людей нужны отдельные дома, нужно развивать домостроение. Мы так и делаем. Вопрос в том, чтобы всё, что делается, было доступным - более доступным, чем сегодня. Это касается и различных вариантов поддержки семей", - заявил Путин, добавив, что власти будут над этим работать.

https://ria.ru/20231128/putin-1912450169.html

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общество, россия, владимир путин, госдума рф