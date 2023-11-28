Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей
Путин: многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что многое еще предстоит сделать для улучшения условий жизни многодетных семей, в том числе обеспечить доступность строительства домов, государство постоянно уделяет внимание вопросам поддержки семей.
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"Согласен, что нам ещё очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Но, как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание, не случайно следующий год мы объявляем Годом семьи", - сказал Путин на заседании Всемирного русского народного собора.
Он отметил, что на таких мероприятиях, в ходе дискуссий с депутатами Госдумы и общественными организациями можно искать "наиболее эффективные, необходимые, важные и возможные для государства в сегодняшних условиях меры поддержки семей с детьми".
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"Здесь, конечно, и продолжение льготной ипотеки, унификация и сосредоточение внимания на наиболее эффективных способах поддержки в виде различных льгот, пособий и так далее, объединение чего-то с чем-то... У нас целая программа большая выстроена - такая, которой в истории нашей страны никогда и не было", - добавил президент.
Он согласился, что необходимо развивать и домостроение, чтобы оно было более доступным для семей.
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"Конечно, для большой семьи с большим количеством людей нужны отдельные дома, нужно развивать домостроение. Мы так и делаем. Вопрос в том, чтобы всё, что делается, было доступным - более доступным, чем сегодня. Это касается и различных вариантов поддержки семей", - заявил Путин, добавив, что власти будут над этим работать.