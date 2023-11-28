https://ria.ru/20231128/urgant-1912352451.html
Ургант тайно женился
Ургант тайно женился - РИА Новости, 28.11.2023
Ургант тайно женился
Советский и российский актер Андрей Ургант сообщил в интервью Леди Mail.ru, что тайно женился в третий раз. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:21
2023-11-28T14:21
2023-11-28T14:26
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Советский и российский актер Андрей Ургант сообщил в интервью Леди Mail.ru, что тайно женился в третий раз.Избранницей отца ведущего Ивана Урганта стала женщина по имени Елена. По его словам, их отношениям уже более 20 лет."Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, – мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться…" — разоткровенничался Ургант.В интервью 67-летний Андрей Ургант отметил, что его супруга очень хозяйственная, чему он рад."С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно", — сказал актер. Актер также поразмышлял на тему брака, и признался, что считает женитьбу для мужчины естественным состоянием. "Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно. Невольно напрашиваются вопросы: может, он тяжко болен, или психопат, или, того хуже, он ест своих жен?" — пошутил он.Первой женой актера была сокурсница по ЛГИТМиКу Валерия Киселева, второй женой стала актриса Алена Свинцова. Ургант также жил около десяти лет в в гражданском браке с Еленой Романовой, с которой расстался в 2019 году. О нынешней супруге Урганта-старшего известно немного. По данным ряда СМИ, ей 46 лет, и она ведет непубличный образ жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей ургант, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Андрей Ургант, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Советский и российский актер Андрей Ургант сообщил
в интервью Леди Mail.ru, что тайно женился в третий раз.
Избранницей отца ведущего Ивана Урганта стала женщина по имени Елена. По его словам, их отношениям уже более 20 лет.
«
"Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, – мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться…" — разоткровенничался Ургант.
В интервью 67-летний Андрей Ургант отметил, что его супруга очень хозяйственная, чему он рад.
«
"С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно", — сказал актер.
Актер также поразмышлял на тему брака, и признался, что считает женитьбу для мужчины естественным состоянием.
«
"Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно. Невольно напрашиваются вопросы: может, он тяжко болен, или психопат, или, того хуже, он ест своих жен?" — пошутил он.
Первой женой актера была сокурсница по ЛГИТМиКу Валерия Киселева, второй женой стала актриса Алена Свинцова. Ургант также жил около десяти лет в в гражданском браке с Еленой Романовой, с которой расстался в 2019 году.
О нынешней супруге Урганта-старшего известно немного. По данным ряда СМИ, ей 46 лет, и она ведет непубличный образ жизни.
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