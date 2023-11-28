https://ria.ru/20231128/urgant-1912352451.html

Ургант тайно женился

Ургант тайно женился - РИА Новости, 28.11.2023

Ургант тайно женился

Советский и российский актер Андрей Ургант сообщил в интервью Леди Mail.ru, что тайно женился в третий раз. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:21

2023-11-28T14:21

2023-11-28T14:26

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Советский и российский актер Андрей Ургант сообщил в интервью Леди Mail.ru, что тайно женился в третий раз.Избранницей отца ведущего Ивана Урганта стала женщина по имени Елена. По его словам, их отношениям уже более 20 лет."Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, – мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться…" — разоткровенничался Ургант.В интервью 67-летний Андрей Ургант отметил, что его супруга очень хозяйственная, чему он рад."С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно", — сказал актер. Актер также поразмышлял на тему брака, и признался, что считает женитьбу для мужчины естественным состоянием. "Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно. Невольно напрашиваются вопросы: может, он тяжко болен, или психопат, или, того хуже, он ест своих жен?" — пошутил он.Первой женой актера была сокурсница по ЛГИТМиКу Валерия Киселева, второй женой стала актриса Алена Свинцова. Ургант также жил около десяти лет в в гражданском браке с Еленой Романовой, с которой расстался в 2019 году. О нынешней супруге Урганта-старшего известно немного. По данным ряда СМИ, ей 46 лет, и она ведет непубличный образ жизни.

https://ria.ru/20230911/rodrigez-1895590081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей ургант, знаменитости, новости шоу-бизнеса