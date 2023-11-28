https://ria.ru/20231128/ukraina-1912465563.html

ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности

ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности - РИА Новости, 28.11.2023

ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности

ЕС начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:19

2023-11-28T18:19

2023-11-28T18:19

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. ЕС начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Мы начали переговоры о долгосрочных обязательствах ЕС в сфере безопасности по отношению к Украине. Они оговаривают оборону и безопасность, более общие аспекты, как финансовая помощь и помощь на восстановление, санкции и ответственность", - сказал Боррель на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он добавил, что наилучшей гарантией безопасности Украины было бы ее членство в Европейском союзе. Боррель также сообщил, что на следующей неделе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС посетит Киев для обсуждения этих обязательств. Ранее Боррель сообщил, что направит делегацию экспертов в Киев к концу ноября, чтобы представить украинским властям предложение по гарантиям безопасности ЕС, которые затем будут предложены для утверждения лидерам Евросоюза на саммите в середине декабря.

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр