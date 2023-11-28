ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности
Боррель: ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. ЕС начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы начали переговоры о долгосрочных обязательствах ЕС в сфере безопасности по отношению к Украине. Они оговаривают оборону и безопасность, более общие аспекты, как финансовая помощь и помощь на восстановление, санкции и ответственность", - сказал Боррель на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он добавил, что наилучшей гарантией безопасности Украины было бы ее членство в Европейском союзе.
Боррель также сообщил, что на следующей неделе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС посетит Киев для обсуждения этих обязательств.
Ранее Боррель сообщил, что направит делегацию экспертов в Киев к концу ноября, чтобы представить украинским властям предложение по гарантиям безопасности ЕС, которые затем будут предложены для утверждения лидерам Евросоюза на саммите в середине декабря.