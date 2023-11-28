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ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912465563.html
ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности
ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности - РИА Новости, 28.11.2023
ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности
ЕС начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:19
2023-11-28T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. ЕС начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Мы начали переговоры о долгосрочных обязательствах ЕС в сфере безопасности по отношению к Украине. Они оговаривают оборону и безопасность, более общие аспекты, как финансовая помощь и помощь на восстановление, санкции и ответственность", - сказал Боррель на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он добавил, что наилучшей гарантией безопасности Украины было бы ее членство в Европейском союзе. Боррель также сообщил, что на следующей неделе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС посетит Киев для обсуждения этих обязательств. Ранее Боррель сообщил, что направит делегацию экспертов в Киев к концу ноября, чтобы представить украинским властям предложение по гарантиям безопасности ЕС, которые затем будут предложены для утверждения лидерам Евросоюза на саммите в середине декабря.
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности

Боррель: ЕС начал переговоры по обязательствам перед Украиной по безопасности

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. ЕС начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы начали переговоры о долгосрочных обязательствах ЕС в сфере безопасности по отношению к Украине. Они оговаривают оборону и безопасность, более общие аспекты, как финансовая помощь и помощь на восстановление, санкции и ответственность", - сказал Боррель на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он добавил, что наилучшей гарантией безопасности Украины было бы ее членство в Европейском союзе.
Боррель также сообщил, что на следующей неделе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС посетит Киев для обсуждения этих обязательств.
Ранее Боррель сообщил, что направит делегацию экспертов в Киев к концу ноября, чтобы представить украинским властям предложение по гарантиям безопасности ЕС, которые затем будут предложены для утверждения лидерам Евросоюза на саммите в середине декабря.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Вчера, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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