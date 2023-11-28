https://ria.ru/20231128/ukraina-1912425525.html
Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил отравление жены Буданова
Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил отравление жены Буданова - РИА Новости, 28.11.2023
Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил отравление жены Буданова
Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил отравление жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны Будановой... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:41
2023-11-28T16:41
2023-11-28T16:41
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил отравление жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны Будановой тяжелыми металлами, сообщает украинский телеканал "Общественное" ("Суспильне"). "Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Это "Суспильному" подтвердил спикер ГУР (Андрей) Юсов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что его источники не смогли подтвердить информацию о нескольких сотрудниках ГУР, также пострадавших в результате отравления. Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке.
https://ria.ru/20231023/smi-1904737269.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кирилл буданов, украина, министерство обороны украины
В мире, Кирилл Буданов, Украина, Министерство обороны Украины
Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил отравление жены Буданова
Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил отравление жены главы ведомства
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил отравление жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны Будановой тяжелыми металлами, сообщает украинский телеканал "Общественное" ("Суспильне").
"Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Это "Суспильному" подтвердил спикер ГУР (Андрей) Юсов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что его источники не смогли подтвердить информацию о нескольких сотрудниках ГУР, также пострадавших в результате отравления.
Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения.
По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке.
Спецслужбы США относятся к ГУР Украины как к своему ребенку, считает WP