https://ria.ru/20231128/ukraina-1912397232.html

МИД Франции хочет завершить переговоры о гарантиях для Украины к 2024 году

МИД Франции хочет завершить переговоры о гарантиях для Украины к 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023

МИД Франции хочет завершить переговоры о гарантиях для Украины к 2024 году

Франция планирует завершить переговоры о гарантиях безопасности для Украины к 2024 году, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:56

2023-11-28T15:56

2023-11-28T15:56

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Франция планирует завершить переговоры о гарантиях безопасности для Украины к 2024 году, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна. "Мы начали эти переговоры, они длятся уже несколько недель и значительно продвинулись. Мы рассчитываем завершить их к концу года или в начале следующего года", - сообщила министр на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Трансляция выступления велась на официальном сайте альянса. Ранее Колонна сообщала, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной в рамках инициативы G7. По её словам, в него войдут военные, гуманитарные и гражданские аспекты с тем, чтобы создать рамки для долгосрочной помощи Франции Украине. Колонна указала на необходимость помогать Украине производить и обслуживать военную технику. Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщали СМИ, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328320.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, катрин колонна, ситуация в днр и лнр