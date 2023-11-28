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МИД Франции хочет завершить переговоры о гарантиях для Украины к 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912397232.html
МИД Франции хочет завершить переговоры о гарантиях для Украины к 2024 году
МИД Франции хочет завершить переговоры о гарантиях для Украины к 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023
МИД Франции хочет завершить переговоры о гарантиях для Украины к 2024 году
Франция планирует завершить переговоры о гарантиях безопасности для Украины к 2024 году, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:56
2023-11-28T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
катрин колонна
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Франция планирует завершить переговоры о гарантиях безопасности для Украины к 2024 году, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна. "Мы начали эти переговоры, они длятся уже несколько недель и значительно продвинулись. Мы рассчитываем завершить их к концу года или в начале следующего года", - сообщила министр на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Трансляция выступления велась на официальном сайте альянса. Ранее Колонна сообщала, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной в рамках инициативы G7. По её словам, в него войдут военные, гуманитарные и гражданские аспекты с тем, чтобы создать рамки для долгосрочной помощи Франции Украине. Колонна указала на необходимость помогать Украине производить и обслуживать военную технику. Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщали СМИ, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328320.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, украина, франция, катрин колонна, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Катрин Колонна, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Франции хочет завершить переговоры о гарантиях для Украины к 2024 году

МИД Франции хочет завершить переговоры о гарантиях для Украины к концу года

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Франция планирует завершить переговоры о гарантиях безопасности для Украины к 2024 году, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна.
"Мы начали эти переговоры, они длятся уже несколько недель и значительно продвинулись. Мы рассчитываем завершить их к концу года или в начале следующего года", - сообщила министр на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Трансляция выступления велась на официальном сайте альянса.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Ранее Колонна сообщала, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной в рамках инициативы G7. По её словам, в него войдут военные, гуманитарные и гражданские аспекты с тем, чтобы создать рамки для долгосрочной помощи Франции Украине. Колонна указала на необходимость помогать Украине производить и обслуживать военную технику.
Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Как ранее сообщали СМИ, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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