https://ria.ru/20231128/ukraina-1912335350.html

В ВСУ не изучают обстановку перед штурмами, заявил пленный

В ВСУ не изучают обстановку перед штурмами, заявил пленный - РИА Новости, 28.11.2023

В ВСУ не изучают обстановку перед штурмами, заявил пленный

Значительные потери Киева в спецоперации связаны с непрофессиональными действиями украинского командования, которое даже не изучает обстановку на поле боя перед РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:59

2023-11-28T12:59

2023-11-28T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Значительные потери Киева в спецоперации связаны с непрофессиональными действиями украинского командования, которое даже не изучает обстановку на поле боя перед постановкой задачи, рассказал РИА Новости украинский пленный Виталий Шкиндаль. "Неправильные действия, прежде всего, мне кажется, командования: просто нас бросают "на ноль", прежде чем выучить обстановку, изучить позицию. Даже если они хотят взять эту позицию, нужно нормально все учесть. А они просто забрасывают (солдат) и думают: "Десять человек пойдет на штурм, будет брать посадку". Такого не бывает, как они думают. Это война сейчас артиллерии. Одна артиллерия воюет, а мы, как "мясо", сидим в окопах", - сказал Шкиндаль. По его словам, немалое число украинских военных на запорожском направлении, где он воевал, попадает в плен, еще больше гибнет. "Нас завезли 28 человек, семь человек сейчас в плену находится. Те, кто позже вышел - мы вышли на четвертый день, а они на пятый-шестой (день) - говорили, очень много "двухсотых", "трехсотых" с нашей стороны. По посадке бегали - тоже обстрелы. Бегут, а там просто трупы валяются, много очень", - рассказал Шкиндаль.

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328603.html

https://ria.ru/20231110/plen-1908592457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев