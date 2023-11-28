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В ВСУ не изучают обстановку перед штурмами, заявил пленный - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 28.11.2023 (обновлено: 13:05 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912335350.html
В ВСУ не изучают обстановку перед штурмами, заявил пленный
В ВСУ не изучают обстановку перед штурмами, заявил пленный - РИА Новости, 28.11.2023
В ВСУ не изучают обстановку перед штурмами, заявил пленный
Значительные потери Киева в спецоперации связаны с непрофессиональными действиями украинского командования, которое даже не изучает обстановку на поле боя перед РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:59
2023-11-28T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Значительные потери Киева в спецоперации связаны с непрофессиональными действиями украинского командования, которое даже не изучает обстановку на поле боя перед постановкой задачи, рассказал РИА Новости украинский пленный Виталий Шкиндаль. "Неправильные действия, прежде всего, мне кажется, командования: просто нас бросают "на ноль", прежде чем выучить обстановку, изучить позицию. Даже если они хотят взять эту позицию, нужно нормально все учесть. А они просто забрасывают (солдат) и думают: "Десять человек пойдет на штурм, будет брать посадку". Такого не бывает, как они думают. Это война сейчас артиллерии. Одна артиллерия воюет, а мы, как "мясо", сидим в окопах", - сказал Шкиндаль. По его словам, немалое число украинских военных на запорожском направлении, где он воевал, попадает в плен, еще больше гибнет. "Нас завезли 28 человек, семь человек сейчас в плену находится. Те, кто позже вышел - мы вышли на четвертый день, а они на пятый-шестой (день) - говорили, очень много "двухсотых", "трехсотых" с нашей стороны. По посадке бегали - тоже обстрелы. Бегут, а там просто трупы валяются, много очень", - рассказал Шкиндаль.
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328603.html
https://ria.ru/20231110/plen-1908592457.html
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в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
В ВСУ не изучают обстановку перед штурмами, заявил пленный

Пленный: командование ВСУ даже не изучает обстановку, бросая силы на штурмы

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Значительные потери Киева в спецоперации связаны с непрофессиональными действиями украинского командования, которое даже не изучает обстановку на поле боя перед постановкой задачи, рассказал РИА Новости украинский пленный Виталий Шкиндаль.
"Неправильные действия, прежде всего, мне кажется, командования: просто нас бросают "на ноль", прежде чем выучить обстановку, изучить позицию. Даже если они хотят взять эту позицию, нужно нормально все учесть. А они просто забрасывают (солдат) и думают: "Десять человек пойдет на штурм, будет брать посадку". Такого не бывает, как они думают. Это война сейчас артиллерии. Одна артиллерия воюет, а мы, как "мясо", сидим в окопах", - сказал Шкиндаль.
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По его словам, немалое число украинских военных на запорожском направлении, где он воевал, попадает в плен, еще больше гибнет.
"Нас завезли 28 человек, семь человек сейчас в плену находится. Те, кто позже вышел - мы вышли на четвертый день, а они на пятый-шестой (день) - говорили, очень много "двухсотых", "трехсотых" с нашей стороны. По посадке бегали - тоже обстрелы. Бегут, а там просто трупы валяются, много очень", - рассказал Шкиндаль.
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