https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328603.html

Пленный солдат рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых

Пленный солдат рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых - РИА Новости, 28.11.2023

Пленный солдат рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых

Раненые украинские военные вынуждены прямо на поле боя сутками ждать эвакуации, рассказал РИА Новости солдат Виталий Шкиндаль, взятый в плен российскими... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:41

2023-11-28T12:41

2023-11-28T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Раненые украинские военные вынуждены прямо на поле боя сутками ждать эвакуации, рассказал РИА Новости солдат Виталий Шкиндаль, взятый в плен российскими войсками на Запорожском направлении. "Говорили, что каждый день вечером будет эвакуация "двухсотых" (погибших. — Прим. ред.), "трехсотых" (раненых. — Прим. ред.) будут забирать. За три-четыре дня, что мы там были, ничего не было… Сутками, если кто-то подстрелит, лежат. Люди не хотят ценой своей жизни вытягивать другого человека. Все хотят жить", — заявил он. Шкиндаль привел пример. "У нас в блиндаже было пять человек, один вышел посмотреть дорогу, куда идти. Его подстрелили. Мы его затащили в блиндаж, наложили турникет и сделали перевязку. Сквозное попадание в голень. Мы его перемотали, но судьбу его не знаем. Скорее всего, его "обнулили" (убили. — Прим. ред.). Сомневаюсь, что его вывезли", — рассказал военнопленный.

https://ria.ru/20231128/vsu-1912311116.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире