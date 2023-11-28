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Пленный солдат рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 28.11.2023 (обновлено: 13:28 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328603.html
Пленный солдат рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых
Пленный солдат рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых - РИА Новости, 28.11.2023
Пленный солдат рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых
Раненые украинские военные вынуждены прямо на поле боя сутками ждать эвакуации, рассказал РИА Новости солдат Виталий Шкиндаль, взятый в плен российскими... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:41
2023-11-28T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Раненые украинские военные вынуждены прямо на поле боя сутками ждать эвакуации, рассказал РИА Новости солдат Виталий Шкиндаль, взятый в плен российскими войсками на Запорожском направлении. "Говорили, что каждый день вечером будет эвакуация "двухсотых" (погибших. — Прим. ред.), "трехсотых" (раненых. — Прим. ред.) будут забирать. За три-четыре дня, что мы там были, ничего не было… Сутками, если кто-то подстрелит, лежат. Люди не хотят ценой своей жизни вытягивать другого человека. Все хотят жить", — заявил он. Шкиндаль привел пример. "У нас в блиндаже было пять человек, один вышел посмотреть дорогу, куда идти. Его подстрелили. Мы его затащили в блиндаж, наложили турникет и сделали перевязку. Сквозное попадание в голень. Мы его перемотали, но судьбу его не знаем. Скорее всего, его "обнулили" (убили. — Прим. ред.). Сомневаюсь, что его вывезли", — рассказал военнопленный.
https://ria.ru/20231128/vsu-1912311116.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Пленный солдат рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых

Пленный: раненые украинские военные сутками лежат на поле боя без эвакуации

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Раненые украинские военные вынуждены прямо на поле боя сутками ждать эвакуации, рассказал РИА Новости солдат Виталий Шкиндаль, взятый в плен российскими войсками на Запорожском направлении.
"Говорили, что каждый день вечером будет эвакуация "двухсотых" (погибших. — Прим. ред.), "трехсотых" (раненых. — Прим. ред.) будут забирать. За три-четыре дня, что мы там были, ничего не было… Сутками, если кто-то подстрелит, лежат. Люди не хотят ценой своей жизни вытягивать другого человека. Все хотят жить", — заявил он.
Шкиндаль привел пример. "У нас в блиндаже было пять человек, один вышел посмотреть дорогу, куда идти. Его подстрелили. Мы его затащили в блиндаж, наложили турникет и сделали перевязку. Сквозное попадание в голень. Мы его перемотали, но судьбу его не знаем. Скорее всего, его "обнулили" (убили. — Прим. ред.). Сомневаюсь, что его вывезли", — рассказал военнопленный.
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