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В Киеве заявили, что начали переговоры с Римом о гарантиях безопасности - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 28.11.2023 (обновлено: 13:37 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328320.html
В Киеве заявили, что начали переговоры с Римом о гарантиях безопасности
В Киеве заявили, что начали переговоры с Римом о гарантиях безопасности - РИА Новости, 28.11.2023
В Киеве заявили, что начали переговоры с Римом о гарантиях безопасности
Киев начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности для Украины, заявили в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:40
2023-11-28T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Киев начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности для Украины, заявили в офисе Владимира Зеленского. "Начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности… Собеседники обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900601677.html
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в мире, украина, италия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что начали переговоры с Римом о гарантиях безопасности

Офис Зеленского начал переговоры с Италией о гарантиях безопасности для Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Киев начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности для Украины, заявили в офисе Владимира Зеленского.
"Начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности… Собеседники обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
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Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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