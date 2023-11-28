https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328320.html

В Киеве заявили, что начали переговоры с Римом о гарантиях безопасности

В Киеве заявили, что начали переговоры с Римом о гарантиях безопасности - РИА Новости, 28.11.2023

В Киеве заявили, что начали переговоры с Римом о гарантиях безопасности

Киев начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности для Украины, заявили в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:40

2023-11-28T12:40

2023-11-28T13:37

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Киев начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности для Украины, заявили в офисе Владимира Зеленского. "Начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности… Собеседники обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231005/pomosch-1900601677.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, италия, ситуация в днр и лнр