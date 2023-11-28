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На Украине отравили жену главы военной разведки Буданова, пишут СМИ
На Украине отравили жену главы военной разведки Буданова, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
На Украине отравили жену главы военной разведки Буданова, пишут СМИ
Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили, симптомы выявили также у некоторых подчиненных, сообщили... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:25
2023-11-28T11:25
2023-11-28T15:05
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили, симптомы выявили также у некоторых подчиненных, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах."Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице", — пишет "Бабель", ссылаясь на собеседника в разведке.Буданову госпитализировали после того, как состояние ее здоровья длительное время ухудшалось, отмечает издание."Эти вещества (тяжелые металлы. — Прим. ред.) никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — цитирует портал своего собеседника.Началось расследование.По информации источников "Украинской правды" в силовом блоке, вероятнее всего, Марианну Буданову отравили через еду. Кроме того, анализы подтвердили интоксикацию тяжелыми металлами у некоторых сотрудников военной разведки.У самого главы ведомства отравления не установлено.Кирилл Буданов возглавил украинскую военную разведку в августе 2020-го, на этом посту он сменил Василия Бурбу.
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в мире, украина, кирилл буданов
В мире, Украина, Кирилл Буданов
На Украине отравили жену главы военной разведки Буданова, пишут СМИ
"Бабель": супругу главы ГУР МО Украины Буданова отравили тяжелыми металлами
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили, симптомы выявили также у некоторых подчиненных, сообщили украинские СМИ
со ссылкой на источники в силовых структурах.
«
"Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице", — пишет "Бабель", ссылаясь на собеседника в разведке.
Буданову госпитализировали после того, как состояние ее здоровья длительное время ухудшалось, отмечает издание.
"Эти вещества (тяжелые металлы. — Прим. ред.) никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — цитирует портал своего собеседника.
По информации источников "Украинской правды" в силовом блоке, вероятнее всего, Марианну Буданову отравили через еду. Кроме того, анализы подтвердили интоксикацию тяжелыми металлами у некоторых сотрудников военной разведки.
У самого главы ведомства отравления не установлено.
Кирилл Буданов возглавил украинскую военную разведку в августе 2020-го, на этом посту он сменил Василия Бурбу.
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