https://ria.ru/20231128/ukraina-1912308336.html

На Украине отравили жену главы военной разведки Буданова, пишут СМИ

На Украине отравили жену главы военной разведки Буданова, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023

На Украине отравили жену главы военной разведки Буданова, пишут СМИ

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили, симптомы выявили также у некоторых подчиненных, сообщили... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:25

2023-11-28T11:25

2023-11-28T15:05

в мире

украина

кирилл буданов

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили, симптомы выявили также у некоторых подчиненных, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах."Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице", — пишет "Бабель", ссылаясь на собеседника в разведке.Буданову госпитализировали после того, как состояние ее здоровья длительное время ухудшалось, отмечает издание."Эти вещества (тяжелые металлы. — Прим. ред.) никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — цитирует портал своего собеседника.Началось расследование.По информации источников "Украинской правды" в силовом блоке, вероятнее всего, Марианну Буданову отравили через еду. Кроме того, анализы подтвердили интоксикацию тяжелыми металлами у некоторых сотрудников военной разведки.У самого главы ведомства отравления не установлено.Кирилл Буданов возглавил украинскую военную разведку в августе 2020-го, на этом посту он сменил Василия Бурбу.

https://ria.ru/20231117/otravlenie-1910101062.html

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в мире, украина, кирилл буданов