https://ria.ru/20231128/ukraina-1912306465.html

Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой, заявили в МИД

Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой, заявили в МИД - РИА Новости, 28.11.2023

Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой, заявили в МИД

Именно Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:21

2023-11-28T11:21

2023-11-28T11:29

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Именно Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT."Весной 2022 года Киев запросил переговоры с РФ, на что Россия дала свое согласие и начала вести в ответ на просьбу эти переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной", - сказала Захарова.Она добавила, что это случилось из-за того, что западным странам не нужны были переговоры и путь к миру, они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий.

https://ria.ru/20231124/peregovory-1911697304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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