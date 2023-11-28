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Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой, заявили в МИД - РИА Новости, 28.11.2023
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11:21 28.11.2023 (обновлено: 11:29 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912306465.html
Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой, заявили в МИД
Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой, заявили в МИД - РИА Новости, 28.11.2023
Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой, заявили в МИД
Именно Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:21
2023-11-28T11:29
в мире
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мария захарова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Именно Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT."Весной 2022 года Киев запросил переговоры с РФ, на что Россия дала свое согласие и начала вести в ответ на просьбу эти переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной", - сказала Захарова.Она добавила, что это случилось из-за того, что западным странам не нужны были переговоры и путь к миру, они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий.
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в мире, киев, москва, россия, мария захарова
В мире, Киев, Москва, Россия, Мария Захарова
Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой, заявили в МИД

МИД: переговоры Киева с Москвой означали бы мир, а Западу нужны боевые действия

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Именно Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.
"Весной 2022 года Киев запросил переговоры с РФ, на что Россия дала свое согласие и начала вести в ответ на просьбу эти переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной", - сказала Захарова.
Она добавила, что это случилось из-за того, что западным странам не нужны были переговоры и путь к миру, они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
СМИ: США и ФРГ вынуждают Зеленского пойти на переговоры с Россией
24 ноября, 17:59
 
В миреКиевМоскваРоссияМария Захарова
 
 
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